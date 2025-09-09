Медпомощь сотрудникам МВД и их семьям: внесены изменения в правила

Постановлением правительства внесены изменения в Правила медицинского и санаторно-курортного обеспечения сотрудников и членов их семей, пенсионеров правоохранительных органов, а также детей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к контингенту относятся сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы, члены их семей, проживающие совместно с ними, пенсионеры и дети сотрудников указанных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, до достижения ими совершеннолетия.

К пенсионерам относятся пенсионеры правоохранительных органов, органов гражданской защиты (которым были присвоены специальные звания) и государственной фельдъегерской службы.

Медицинское обеспечение сотрудников осуществляется в медицинских организациях органов внутренних дел за счет бюджетных средств.

При отсутствии по месту прохождения службы или месту жительства сотрудников медицинских организаций органов внутренних дел или соответствующих отделений в них специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь сотрудникам оказывается субъектами здравоохранения:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом.

Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется фондом социального медицинского страхования.

Также уточняется, что членам семей сотрудников, проживающим совместно с ними, а также пенсионерам медицинская помощь оказывается в медицинских организациях органов внутренних дел.

Оплата услуг медицинских организаций органов внутренних дел по оказанию медицинской помощи членам семей сотрудников и пенсионерам осуществляется фондом социального медицинского страхования:

в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом.

Госпитализация контингента, проживающего вне городов Астаны, Алматы, на стационарное лечение в медицинские организации органов внутренних дел, дислоцированные в городах Астане и Алматы, осуществляется по направлению специалистов медицинских организаций органов внутренних дел.

Порядок направления контингента в медицинские организации органов внутренних дел, дислоцированные в городах Астане и Алматы, устанавливается Министерством внутренних дел РК.

Оформление контингента для получения медицинской помощи проводится медицинскими организациями органов внутренних дел на основании списков контингента, представляемых кадровыми службами правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы.

На медицинское обеспечение оформление осуществляется на основе документа, удостоверяющего личность (для сотрудника – удостоверение личности и служебное удостоверение сотрудника; для членов семьи сотрудника – удостоверение личности; для детей сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей, – свидетельство о рождении или удостоверение личности; для пенсионеров – удостоверение личности и пенсионное удостоверение), в любое календарное время в соответствии с графиком работы медицинской организации.

На каждое лицо из числа контингента оформляется медицинская карта амбулаторного пациента согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, которая хранится в регистратуре поликлиники медицинской организации органов внутренних дел.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2025 года.