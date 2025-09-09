#АЭС в Казахстане
Право

Работа жилищных инспекций: что изменилось

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 09:56 Фото: freepik
Приказом министра промышленности и строительства от 29 августа 2025 года внесены изменения в Типовое положение о жилищной инспекции, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что основными полномочиями жилищной инспекции являются:

  • организация государственного технического обследования многоквартирного жилого дома;
  • определение перечня, периодов и очередности проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
  • принятие участия в комиссиях по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества объекта кондоминиума;
  • вынесение обязательных для исполнения предписаний (представлений) по устранению нарушений требовании Закона "О жилищных отношениях" и правил по управлению объектом кондоминиума и составлению протоколов об административных правонарушениях;
  • проведение проверки наличия отчета по управлению объектом кондоминиума при обращении собственников квартир, нежилых помещений;
  • определение и назначению временной управляющей компании в соответствии с правилами определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании по управлению объектом кондоминиума;
  • обеспечение проведения инвентаризации жилищного фонда самостоятельно либо с привлечением организаций;
  • осуществление учета функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений в соответствии с правилами формирования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • ведение реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума;
  • ведение реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами с размещением его на интернет-ресурсе местного исполнительного органа;
  • прием документов многоквартирного жилого дома на бумажном или электронном носителях, переданных от председателя объединения собственников имущества по акту приема-передачи;
  • иные вопросы, предусмотренные законами РК.

Должностные лица жилищной инспекции, осуществляющие государственный контроль и надзор, проводят контроль за соблюдением требований по:

  • представлению ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • открытию текущего счета для зачисления денег на управление объектом кондоминиума (текущий счет) и сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума (сберегательный счет) в банках второго уровня в соответствии с требованиями Закона в установленные сроки при обращении собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок;
  • осуществлению мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону, надлежащей эксплуатации лифтов и подъемников для маломобильных групп населения, систем дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода;
  • наличию договоров по управлению объектом кондоминиума;
  • наличию регистрации объектов кондоминиума;
  • наличию годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума, утвержденной протоколом собрания;
  • наличию подтверждающих документов о проведении ежегодного акта осмотра объекта кондоминиума на основании инвентарного перечня общего имущества объекта кондоминиума;
  • наличию подтверждающих документов о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования;
  • наличию неисправности в частях общего имущества объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, козырьки (навесы) входных групп, чердаки, технические этажи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквартирным жилым домом или придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего пользования);
  • соблюдению сроков полномочий председателя объединения собственников имущества, совета дома и ревизионной комиссии (ревизора);
  • соответствию протоколов собраний типовым формам протоколов собраний собственников квартир, нежилых помещений, многоквартирного жилого дома;
  • наличию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
  • наличию документа у субъекта управления объектом кондоминуима, управляющего многоквартирным жилым домом, подтверждающего квалификацию на осуществление функций по управлению объектом кондоминиума.

Указывается, что жилищная инспекция при осуществлении государственного контроля в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сферах управления жилищным фондом, газа и газоснабжения, а также государственного надзора в отношении субъектов надзора в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в области промышленной безопасности за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств обеспечивает прозрачность своей деятельности путем размещения:

на интернет-ресурсе местного исполнительного органа:

  • информацию об объектах и субъектах государственного контроля и государственного надзора;
  • о графиках проверок и их результатах;
  • о выявленных недостатках, а также о составленных актах и вынесенных предписаниях о соблюдении требований Закона "О жилищных отношениях" на объектах социальной инфраструктуры;
  • реестра многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектам управления объектом кондоминиума в пределах населенного пункта;
  • реестра субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами;
  • перечня многоквартирных жилых домов, требующих проведения капитального ремонта;

в информационной системе централизованного сбора и хранения электронных информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:

  • проведение инвентаризации жилищного фонда;
  • учет функционирующих многоквартирных жилых домов с заполнением итоговых сведений.

Жилищная инспекция представляет документы для государственной регистрации объекта кондоминиума, а также обеспечивает государственное техническое обследование функционирующих многоквартирных жилых домов с составлением инвентарного перечня общего имущества объекта кондоминиума, а также изготовление (восстановление) кадастрового паспорта объекта недвижимости на многоквартирный жилой дом и придомовой земельный участок, в том числе на основании поступления соответствующего обращения от:

  • собственников квартир, нежилых помещений по решению собрания;
  • председателя объединения собственников имущества;
  • субъекта управления объектом кондоминиума. 

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
