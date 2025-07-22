Учеба в специализированных спортивных классах: утверждены правила
Основными целями деятельности специализированных спортивных классов являются:
- осуществление подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях;
- создание условий для рационального сочетания обучения в общеобразовательной школе с учебно-тренировочным процессом.
Физкультурно-спортивной организацией осуществляется:
- организация и проведение учебно-тренировочного процесса;
- участие в спортивных мероприятиях и тренировочных сборах;
- обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой.
Специализированные спортивные классы по различным видам спорта открываются в общеобразовательной школе для учащихся с 5-го по 11-й класс.
Решение об открытии специализированных спортивных классов принимается решением директора общеобразовательной школы по согласованию с физкультурно-спортивной организацией и местными исполнительными органами в области образования, физической культуры и спорта.
Специализированные спортивные классы по различным видам спорта комплектуются из числа наиболее перспективных в спортивном отношении обучающихся.
Зачисление в специализированные спортивные классы осуществляется на основании приказа директора общеобразовательной школы по заявлению родителя (законных представителей) обучающегося при наличии рекомендации физкультурно-спортивной организации.
В специализированных спортивных классах учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими учебными программами общеобразовательной школы. Учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта проводятся по учебным программам и учебным планам физкультурно-спортивной организации.
Тренер-преподаватель оценивает обучающегося по индивидуальному плану подготовки.
Учебно-тренировочный процесс в специализированных спортивных классах организует тренерско-преподавательский состав физкультурно-спортивной организации.
Определение часов учебной нагрузки тренеров-преподавателей проводится в соответствии с Типовыми учебными планами.
Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
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