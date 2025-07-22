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Право

Учеба в специализированных спортивных классах: утверждены правила

занятия спортом в школе, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 10:14 Фото: gov.kz
Приказом и.о. министра туризма и спорта РК от 10 июля 2025 года утверждены Правила функционирования специализированных спортивных классов, сообщает Zakon.kz.

Основными целями деятельности специализированных спортивных классов являются:

  • осуществление подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных организациях;
  • создание условий для рационального сочетания обучения в общеобразовательной школе с учебно-тренировочным процессом.

Физкультурно-спортивной организацией осуществляется:

  • организация и проведение учебно-тренировочного процесса;
  • участие в спортивных мероприятиях и тренировочных сборах;
  • обеспечение спортивным инвентарем и экипировкой.

 Специализированные спортивные классы по различным видам спорта открываются в общеобразовательной школе для учащихся с 5-го по 11-й класс.

Решение об открытии специализированных спортивных классов принимается решением директора общеобразовательной школы по согласованию с физкультурно-спортивной организацией и местными исполнительными органами в области образования, физической культуры и спорта.

Специализированные спортивные классы по различным видам спорта комплектуются из числа наиболее перспективных в спортивном отношении обучающихся.

Зачисление в специализированные спортивные классы осуществляется на основании приказа директора общеобразовательной школы по заявлению родителя (законных представителей) обучающегося при наличии рекомендации физкультурно-спортивной организации.

В специализированных спортивных классах учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и рабочими учебными программами общеобразовательной школы. Учебно-тренировочные занятия по различным видам спорта проводятся по учебным программам и учебным планам физкультурно-спортивной организации.

Тренер-преподаватель оценивает обучающегося по индивидуальному плану подготовки.

Учебно-тренировочный процесс в специализированных спортивных классах организует тренерско-преподавательский состав физкультурно-спортивной организации.

Определение часов учебной нагрузки тренеров-преподавателей проводится в соответствии с Типовыми учебными планами.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили минимальный возраст для занятий спортом.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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