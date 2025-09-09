Утверждены новые правила учета водоснабжения потребителей, не имеющих счетчиков

Министр промышленности и строительства приказом от 29 августа 2025 года утвердил Правила коммерческого учета объема предоставленных услуг по водоснабжению или водоотведению для водопотребителей, не имеющих приборов учета воды, или сточных вод, сообщает Zakon.kz.

Коммерческий учет объема предоставленных услуг по водоснабжению или водоотведению – количественный показатель объема потребления коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке местными исполнительными органами, является среднесуточной расчетной величиной потребления холодной и горячей воды физическим лицом, применяемая для расчета размера платы за коммунальную услугу при временном отсутствии приборов учета и в многоквартирных жилых домах, не имеющих технической возможности для установки приборов учета.

Коммерческий учет производится организацией по водоснабжению или водоотведению или иной организацией, осуществляющей деятельность по заключенному договору с собственником систем водоснабжения или водоотведения населенного пункта.

Так, коммерческий учет производится исходя из расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению в многоквартирных жилых домах и рассчитывается исходя из расхода воды на одного человека в литрах за сутки.

Норма потребления определяет среднесуточный объем водопотребления в жилых зданиях аналогичной степени благоустройства при должной технической эксплуатации общедомовых внутренних систем водоснабжения, бесперебойной подаче воды и с учетом местных климатических условий.

Норма потребления коммунальных услуг по водоснабжению устанавливается на основе статистики показаний общедомовых приборов учета воды, подтверждаемых председателем объединения собственников имущества или всеми собственниками квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении либо субъектами управления объектом кондоминиума либо управляющим многоквартирным жилым домом.

Данные по фактическому водопотреблению группируются по жилым домам населенного пункта, имеющим одинаковую степень благоустройства и климатические условия.

При расчете учитываются данные по фактическому водопотреблению за последние три года на основе показаний общедомовых установленных приборов учета воды или установленных временно на период натурного обследования фактических расходов воды в многоквартирных жилых домах.

Для расчета среднего фактического водопотребления жилого дома используются данные по не менее 20 жилым домам. В малых городах и сельских населенных пунктах допускается их сокращение до количества не менее 10% от общего числа жилых домов в населенном пункте.

В случае ежегодного превышения фактического потребления воды физическими лицами сверх установленной нормы, организация по водоснабжению вносит в акимат области, городов республиканского значения, столицы предложение по пересмотру действующих норм потребления, рассчитанное по статистике данных натурных измерений в жилом секторе.

Количество проживающих в жилом доме на момент измерений фактического водопотребления принимается путем сверки данных абонентской службы организации по водоснабжению и водоотведению и поквартирного обхода с участием уполномоченных водопотребителями лиц.

При расчете нормы потребления коммунальной услуги по водоснабжению степень благоустройства жилых многоквартирных домов рассматривается:

с централизованным горячим водоснабжением,

с местным или автономным (квартирным) горячим водоснабжением.

Расчет нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению в жилых домах, имеющих одинаковую степень благоустройства производится по формуле, в которой учитываются:

норма потребления, литр/сутки человек,

среднесуточный суммарный объем потребленной холодной и горячей воды в жилом доме за сутки, литр/сутки,

число физических лиц, проживающих в жилом доме, человек.

Норма потребления услуг по водоотведению на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, принимается равной норме потребления коммунальных услуг по водоснабжению. При централизованном горячем водоснабжении норма потребления услуг водоотведения на человека устанавливается с учетом нормы потребления горячей воды.

Приказ вводится в действие с 19 сентября 2025 года.

При этом ранее действовавшие Типовые правила расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения или водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета, утратили силу.