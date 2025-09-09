За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года

Уголовный кодекс РК дополнили несколькими статьями, и 16 сентября они вступят в силу. В числе деяний, что раньше оставались безнаказанными, а теперь за них грозит большой штраф, арест или даже срок: сталкинг, принуждение к браку и незаконное предоставление доступа к счету, пишет Zakon.kz.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК" вводится в действие 16 сентября 2025 года. Поправки обширные, но сейчас разговор лишь о новых статьях в УК.

Итак, какие деяния, прежде никак не наказываемые, отныне будут считаться уголовными правонарушениями?

Статья 115-1 УК вводит в уголовное законодательство новое для РК понятие – сталкинг:

"Незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред, – наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток".

Соответственно, сами нарушители по этой статье – сталкеры.

Статья 125-1 УК "Принуждение к вступлению в брак" устанавливает наказание за соответствующие действия, но с важной оговоркой, если принуждение сопровождалось хотя бы:

"Угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких".

Заметим, угроза применения насилия должна быть реальной. То есть это не просто слова типа "убью". Насильник хотя бы орудие должен продемонстрировать. Хотя грань тут, конечно, тонкая. Но таковы уж правила (еще со времен римского права).

И теперь за принуждение к браку можно схлопотать до 2 лет лишения свободы, а то и до 7 лет, если таковое было:

с применением насилия;

в отношении лица, заведомо несовершеннолетнего;

с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего;

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с использованием своего служебного положения.

Статьи 214-1 и 214-2 УК: соответственно за незаконную банковскую или микрофинансовую деятельность, а также незаконную коллекторскую деятельность. В обоих статьях санкция – штраф в размере до 2 тысяч МРП либо исправительные работами в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Но если деяние совершено преступной группой/неоднократно и т.д. (квалифицированный состав преступления), то можно "набанковать" и на пять лет – и однозначно с конфискацией.

Статья 232-1 УК – крайне актуальная в нашу эпоху e-вымогательства: незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и (или) переводов денег. Короче, за дропперство. (Кстати, почему иноземное слово "сталкинг" включили в глоссарий, а дропперов – нет?)

Наказание варьируется весьма широко: от штрафа в 160 МРП (либо исправительными работами в том же размере) или ареста до 50 суток в самом простеньком случае до 7 лет лишения свободы для матёрых дропперов.

Но, заметьте:

"Лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного уголовного правонарушения".

Санкция новой статьи 233-1 УК предусматривает штраф в 160 МРП или арест до 40 суток за "транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработку нефти, приобретенных без документов, подтверждающих законность их происхождения".

Заметьте, речь не о канистре бензина, а о продуктах "в значительном размере". Что применительно к данной статье означает стоимость, в 200 раз превышающую МРП.

Опять же, это по первой части. Ну, в самом пиковом случае (особо крупный размер и т.п.) можно "заработать" от 3 до 6 лет лишения свободы.

В УК станет функционировать еще одна "браконьерская статья" – 339-1. Т.е. ответственность за добывание, сбыт, перевозку и т.п. собственно животных и растений (в целом виде) остается в статье 339 УК, тогда как части и дериваты (производные) отходят в эту новую статью 339-1.

И за дериваты, кстати, наказание почему-то меньше. Если за незаконно пойманного краснокнижного осетра (по статье 339 УК) грозит штраф до 3 тысяч МРП или срок до 3 лет, то за его черную икру (по статье 339-1 УК) – соответственно 2 тысячи МРП и 2 года. Хотя черная икра ценится дороже осетрины.

И напоследок норма, устанавливающая ответственность за создание помех управлению воздушным судном – это во всех отношениях новинка. Реакция на научно-технический прогресс. Причем в статье 352-1 специально уточняется способ: путем наведения на воздушное судно лазерных устройств или беспилотных летательных аппаратов.

Сами по себе помехи, не приведшие к последствиям, "оцениваются" не слишком строго: до 200 МРП или 50 суток ареста. А вот если причинен вред, то, в зависимости от его размера, дроноводы могут расстаться со свободой на срок до 10 лет.



