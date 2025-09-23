Электронную платформу закупок внедряют для нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

Министр промышленности и строительства подписал приказ от 15 сентября 2025 года об утверждении Правил функционирования электронной платформы закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщает Zakon.kz.

Электронная платформа закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов (Электронная платформа) – информационная система, обеспечивающая проведение электронных закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, предоставляющая электронные услуги по обеспечению точки доступа для приобретения товаров, работ и услуг, заключения договора о строительстве "под ключ", а также отбора и мониторинга проектов в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Электронная платформа используется для автоматизации процессов по модернизации энергетического и коммунального секторов:

планирования, отбора, согласования проектов, а также мониторинга их реализации;

определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам;

закупок работ и услуг, отбора поставщиков, заключения договоров закупок;

субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами;

приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов;

формирования отчетов и аналитической информации по вышеуказанным процессам.

Электронная платформа обеспечивает прозрачность, оперативность и последовательность процессов, конфиденциальность и сохранность данных.

Для использования Электронной платформы пользователи проходят процедуру регистрации.

Условиями регистрация являются:

согласие на сбор и обработку информации с ограниченным доступом, включая персональные данные, банковскую и коммерческую тайны;

обязательства по предоставлению достоверных документов и сведений.

В ходе регистрации назначаются ответственные лица с возложением на них обязательств по нераспространению информации, полученной в процессе работы с Электронной платформой.

При регистрации пользователей создается учетная запись:

для заявителей – для формирования и подачи заявок, представления подтверждающих документов и входа в личный кабинет;

для уполномоченных лиц – для согласования и рассмотрения заявок, направления уведомлений заявителям, мониторинга реализации проектов.

При этом установлено, что учетные записи пользователей Электронной платформы не подлежат удалению. В случае приостановления полномочий пользователя администратор Электронной платформы приостанавливает действие его учетной записи, о чем направляется соответствующее уведомление.

Любые действия на Электронной платформе подтверждаются пользователем посредством ЭЦП.

Уведомления в адрес пользователей отражаются в их личном кабинете. В свою очередь, документы и сведения размещаются пользователями на Электронной платформе в виде электронных документов либо их электронных копий.

В целях обеспечения обмена данными Электронная платформа интегрируется с информационными системами, включая государственные реестры, отраслевые базы данных и информационные системы уполномоченных органов.

Услуги пользователям Электронной платформы по ее использованию оказываются без взимания платы.

Все заявки пользователей регистрируются с присвоением уникального идентификационного номера, о чем направляется автоматическое подтверждение.

Вся информация о дате и времени создания, получения и отправки документов фиксируется по местному времени города Астаны.

Администратор Электронной платформы обеспечивает ее бесперебойную работу. В этих целях создается служба технической поддержки.

Техподдержка осуществляется:

в рабочее время: в будние дни с 9:00 до 18:30 по времени города Астаны – в режиме прямого взаимодействия с оператором службы технической поддержки, который обрабатывает обращения незамедлительно;

вне рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни – посредством оставления голосовых сообщений, которые обрабатываются в течении следующего рабочего дня;

круглосуточно – через электронную почту, которые обрабатываются в течение рабочего дня;

обращения, оставленные посредством электронной почты в выходные и праздничные дни, обрабатываются в течение следующего рабочего дня.

Для повышения качества обслуживания все обращения в службу технической поддержки по телефону записываются.

Записи телефонных разговоров:

обрабатываются (сбор, хранение, использование, передача, уничтожение) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

хранятся не более 1 года, за исключением случаев возникновения спора, при котором записи сохраняются до его окончательного разрешения;

подлежат уничтожению по истечении сроков хранения с обязательной фиксацией факта уничтожения.

В случае проведения технических и профилактических работ на Электронной платформе администратор уведомляет пользователей.

Технические сбои классифицируются по уровням в зависимости от степени влияния на функционирование:

высокий уровень – сбои в программном обеспечении и (или) серверном оборудовании, приводящие к полной недоступности платформы для всех пользователей Электронной платформы в рабочее время;

средний уровень – сбои, нарушающие работу ключевых функциональных разделов платформы для всех пользователей Электронной платформы в рабочее время;

низкий уровень – сбои, не влияющие на основные функции платформы либо произошедшие вне установленного рабочего времени.

При подтверждении технического сбоя администратор Электронной платформы:

принимает меры по выявлению и устранению причин и последствий технического сбоя;

уведомляет пользователей, по факту возникновения или устранения технического сбоя в случае его влияния на работоспособность;

в случае, если такой сбой произошел в день окончания приема заявок в соответствии с Правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, и повлиял на возможность подачи заявки на участие в закупках, продлевает окончательный срок приема заявок до рабочего дня, следующего за днем, в котором технический сбой устранен. При этом администратор Электронной платформы уведомляет о принятом решении пользователей;

в случае автоматического формирования Электронной платформой в период технического сбоя протоколов закупок, объявлений и иных протоколов, формируемых пользователем, такие протоколы аннулируются;

в случае выявления факта влияния технического сбоя на результаты итогов закупок администратор Электронной платформы уведомляет пользователей о данном факте. При этом процедуры, в которых зафиксирован технический сбой, подлежат повторному проведению в соответствии с Правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов;

в случае принятия решения о включении потенциального поставщика (поставщика) в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) по причине технического сбоя, после утверждения соответствующего акта о сбое Электронной платформы администратор Электронной платформы уведомляет пользователей о данном факте. Такое решение подлежит отмене в порядке, предусмотренном с Правилами осуществления закупок работ и услуг, отбора проектов и поставщиков, заключения договоров в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Также документ содержит меры по обеспечению информационной безопасности.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов.