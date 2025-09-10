Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Государством Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре, передает корреспондет Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, ратифицируемое Соглашение регулирует трудоустройство работников из РК в Катаре, а также обеспечивает защиту их прав при трудоустройстве.

"В рамках Соглашения определяется порядок действия сторон, порядок заключения трудового договора между работодателем из Государства Катар и работником из Республики Казахстан, вопросы репатриации работников в Республику Казахстан. Реализация законопроекта позволит легально трудоустроить граждан Казахстана в Государстве Катар и защитить их права", – добавила глава Минтруда.

По ее словам, законопроект не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан.

В целом, по данным Минтруда, на сегодня в Катаре работают 800 казахстанцев в нефтегазовой сфере и сфере услуг.

Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента.

