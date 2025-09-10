#АЭС в Казахстане
Право

Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 11:45 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 сентября 2025 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Государством Катар о регулировании трудоустройства казахстанцев в Катаре, передает корреспондет Zakon.kz.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, ратифицируемое Соглашение регулирует трудоустройство работников из РК в Катаре, а также обеспечивает защиту их прав при трудоустройстве.

"В рамках Соглашения определяется порядок действия сторон, порядок заключения трудового договора между работодателем из Государства Катар и работником из Республики Казахстан, вопросы репатриации работников в Республику Казахстан. Реализация законопроекта позволит легально трудоустроить граждан Казахстана в Государстве Катар и защитить их права", – добавила глава Минтруда.

По ее словам, законопроект не содержит норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией и законами Республики Казахстан.

В целом, по данным Минтруда, на сегодня в Катаре работают 800 казахстанцев в нефтегазовой сфере и сфере услуг.

Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента.

12 февраля 2025 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов сообщил, что казахстанцы могут легально работать в Великобритании по определенным профессиям, так как между странами заключен меморандум в сфере трудовой миграции.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
