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Общество

Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

работа, Казахстан, законы , фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:17 Фото: pixabay
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года приняли в работу проект закона, которым будет регулироваться трудоустройство работников из Казахстана в Государстве Катар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о проекте закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар".

Как отметил депутат Аскар Аймагамбетов, проект закона разработан в целях урегулирования вопросов трудоустройства граждан Казахстана в Катаре.

"Он направлен на комплексную правовую защиту казахстанцев на всех этапах: от заключения трудового договора до вопросов репатриации. Наем работников из Казахстана, их выезд в Катар, их трудоустройство там регулируются соответствующими законами и процедурами, действующими в обеих странах", – отметил депутат.

Власти Казахстана сейчас также работают над тем, чтобы урегулировать вопросы трудоустройства граждан в Южной Корее и Великобритании.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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