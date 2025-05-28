Казахстанцы смогут легально работать в Катаре

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 мая 2025 года приняли в работу проект закона, которым будет регулироваться трудоустройство работников из Казахстана в Государстве Катар, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Речь идет о проекте закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о регулировании трудоустройства работников из Республики Казахстан в Государстве Катар".

Как отметил депутат Аскар Аймагамбетов, проект закона разработан в целях урегулирования вопросов трудоустройства граждан Казахстана в Катаре.

"Он направлен на комплексную правовую защиту казахстанцев на всех этапах: от заключения трудового договора до вопросов репатриации. Наем работников из Казахстана, их выезд в Катар, их трудоустройство там регулируются соответствующими законами и процедурами, действующими в обеих странах", – отметил депутат.

Власти Казахстана сейчас также работают над тем, чтобы урегулировать вопросы трудоустройства граждан в Южной Корее и Великобритании.