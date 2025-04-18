МЧС добавили новые функции

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Постановлением правительства от 14 апреля 2025 года внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерству добавили новые функции: утверждает порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации сотрудников органов гражданской защиты;

утверждает совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования. В новой редакции изложен подпункт: утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу в органы гражданской защиты. Постановление вводится в действие со дня его подписания. Ранее мы рассказали, что внесены изменения в положение Комитета языковой политики.

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