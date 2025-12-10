Подготовка военнослужащих в иностранных вузах: внесены изменения

Министр обороны приказом от 4 декабря 2025 года внес изменения в Правила отбора военнослужащих Вооруженных сил РК для подготовки в иностранных военных учебных заведениях, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что если военнослужащий не согласен с решением отборочной комиссии, то подает жалобу в комиссию.

Комиссия в течение одного рабочего дня со дня поступления жалобы направляет ее в апелляционную комиссию.

При этом комиссия, чей административный акт, административное действие (бездействие) обжалуется, вправе не направлять жалобу в апелляционную комиссию, если она в течение одного рабочего дня примет благоприятный административный акт, совершит административное действие, полностью удовлетворяющее требованиям, указанным в жалобе.

Срок рассмотрения жалобы апелляционной комиссией составляет 20 рабочих дней со дня поступления жалобы.

Указывается, что для обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов по результатам отбора приказом министра обороны до 10 июля года отбора создается апелляционная комиссия. В состав комиссии не могут входить лица, участвовавшие в оценке и принятии решений по результатам конкурсного отбора в отношении кандидатов.

Апелляционная комиссия работает с военнослужащими в индивидуальном порядке. Рассмотрение жалоб осуществляется по материалам результатов этапов отбора кандидата. Неявка кандидата на заседание апелляционной комиссии не является препятствием к рассмотрению жалобы по существу.

Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя апелляционной комиссии является решающим. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем и всеми членами комиссии.

В случае вынесения отказа проект предварительного протокола направляется военнослужащему вместе с уведомлением о форме, времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить военнослужащим позицию по предварительному протоколу.

Уведомление с проектом предварительного протокола направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока рассмотрения жалобы.

Военнослужащий предоставляет или высказывает возражения к проекту предварительного протокола в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения проекта предварительного протокола.

При отсутствии у военнослужащего возражений к проекту предварительного протокола апелляционная комиссия направляет итоговый протокол, подписанный председателем и всеми членами комиссии.