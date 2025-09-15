Тариф на электроэнергию установят для новой энергостанции

Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

В частности, группа энергопроизводящих организаций дополнена новой энергопроизводящей организацией ТОО "Aksa Energy Qyzylorda (Акса Энерджи Кызылорда)" и включена в 47-ю группу.

В этой связи для нового субъекта рынка, включенного в 47-ю группу энергопроизводящих организаций, устанавливается соответствующий предельный тариф.

В Минэнерго отметили, что утверждение предельного тарифа для данного субъекта не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что данная станция еще не введена в эксплуатацию.

При этом, согласно законодательству в сфере электроэнергетики, имеет права включиться в группу и утвердить предельный тариф до ввода в эксплуатацию.

"В целом необходимо отметить, что после ввода в эксплуатацию станция ТОО "Aksa Energy Qyzylorda" будет работать для покрытия дефицита электрической энергии в Южной зоне Единой электроэнергетической системы страны", – говорится в пояснении.

Ввести в действие скорректированные тарифы планируется с 1 октября 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.