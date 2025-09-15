#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
540.84
634.46
6.43
Право

Тариф на электроэнергию установят для новой энергостанции

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 11:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило поправки в предельные тарифы на электрическую энергию, сообщает Zakon.kz.

В частности, группа энергопроизводящих организаций дополнена новой энергопроизводящей организацией ТОО "Aksa Energy Qyzylorda (Акса Энерджи Кызылорда)" и включена в 47-ю группу.

В этой связи для нового субъекта рынка, включенного в 47-ю группу энергопроизводящих организаций, устанавливается соответствующий предельный тариф.

В Минэнерго отметили, что утверждение предельного тарифа для данного субъекта не будет влиять на цену единого закупщика в связи с тем, что данная станция еще не введена в эксплуатацию.

При этом, согласно законодательству в сфере электроэнергетики, имеет права включиться в группу и утвердить предельный тариф до ввода в эксплуатацию.

"В целом необходимо отметить, что после ввода в эксплуатацию станция ТОО "Aksa Energy Qyzylorda" будет работать для покрытия дефицита электрической энергии в Южной зоне Единой электроэнергетической системы страны", – говорится в пояснении.  

Ввести в действие скорректированные тарифы планируется с 1 октября 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 сентября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Токаев расширил функции Службы госохраны
11:57, Сегодня
Токаев расширил функции Службы госохраны
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
11:02, Сегодня
Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане
Вносить изменения в конструкцию авто смогут сертифицированные организации
10:19, Сегодня
Вносить изменения в конструкцию авто смогут сертифицированные организации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: