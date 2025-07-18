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Право

Президент обновил задачи и функции Агентства по делам госслужбы

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 11:51 Фото: senate.parlam.kz
Глава государства подписал указ от 14 июля 2025 года, которым вносятся изменения и дополнения в положение Агентства по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Агентство по делам государственной службы является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим руководство в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг, формирование и реализацию антикоррупционной политики республики, координацию в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирование антикоррупционной культуры.

Задачи ведомства изложены в новой редакции:

  • разработка и реализация государственной политики в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также выработка мер по дебюрократизации государственного аппарата;
  • координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе и о государственных услугах;
  • формирование и реализация антикоррупционной политики РК;
  • формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
  • выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий;
  • укрепление взаимодействия субъектов противодействия коррупции;
  • развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции.

Ряд функций также изложены в новой редакции:

  • разработка и реализация документов системы государственного планирования в РК в сферах государственной службы и антикоррупционной политики;
  • разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг, государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, формирования и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирования антикоррупционной культуры в соответствии с законодательством РК;
  • участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам государственной службы и антикоррупционной политики, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам государственной службы, оказания государственных услуг, антикоррупционной политики, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;
  • взаимодействие с другими государственными органами в сферах государственной службы, оказания государственных услуг и антикоррупционной политики;

В то же время положение дополнено новыми функциями ведомства:

  • выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с Законом "О противодействии коррупции";
  • осуществление внешнего анализа коррупционных рисков;
  • мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;
  • внесение на рассмотрение правительства РК рекомендаций по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;
  • определение типового порядка проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
  • проведение антикоррупционного мониторинга;
  • определение порядка проведения антикоррупционного мониторинга;
  • формирование и координация антикоррупционной политики, координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  • координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проведения обучающих мероприятий и обмена информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
  • оценка уровня коррупции и проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах;
  • организация антикоррупционного просвещения;
  • организация комплекса мер, направленных на формирование в обществе антикоррупционной культуры;
  • координация деятельности государственных органов и организаций по исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;
  • выработка предложений по совершенствованию образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;
  • содействие и оказание методической помощи субъектам противодействия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;
  • взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;
  • определение перечня сведений, отраженных в декларациях, подлежащих опубликованию;
  • ежегодное формирование Национального доклада о противодействии коррупции совместно с уполномоченным органом по противодействию коррупции и представление его президенту РК;
  • разработка и утверждение типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
  • разработка и утверждение по согласованию с Администрацией президента РК порядка проведения внешнего анализа коррупционных рисков;
  • разработка и утверждение методики по формированию антикоррупционных стандартов по согласованию с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора;
  • разработка и утверждение методики оценки уровня коррупции. 

Обновлена также структура Агентства по делам государственной службы

Руководство

  • Секретариат Председателя (Департамент)
  • Департамент подготовки и поступления на государственную службу
  • Департамент прохождения государственной службы
  • Департамент контроля в сфере государственной службы
  • Департамент антикоррупционной политики
  • Департамент по дебюрократизации и превенции коррупции
  • Департамент цифрового отбора и кадровых процессов
  • Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг
  • Департамент нормотворчества и международного сотрудничества
  • Департамент по связям с общественностью
  • Административно-правовой департамент
  • Департамент управления персоналом
  • Управление по защите государственных секретов
  • Служба внутреннего аудита
  • Уполномоченный по этике.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее мы рассказали, что Касым-Жомарт Токаев расширил функции Агентства по финмониторингу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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