Президент обновил задачи и функции Агентства по делам госслужбы

Глава государства подписал указ от 14 июля 2025 года, которым вносятся изменения и дополнения в положение Агентства по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что Агентство по делам государственной службы является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим руководство в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг, формирование и реализацию антикоррупционной политики республики, координацию в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирование антикоррупционной культуры.

Задачи ведомства изложены в новой редакции:

разработка и реализация государственной политики в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также выработка мер по дебюрократизации государственного аппарата;

координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе и о государственных услугах;

формирование и реализация антикоррупционной политики РК;

формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;

выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий;

укрепление взаимодействия субъектов противодействия коррупции;

развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции.

Ряд функций также изложены в новой редакции:

разработка и реализация документов системы государственного планирования в РК в сферах государственной службы и антикоррупционной политики;

разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг, государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, формирования и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирования антикоррупционной культуры в соответствии с законодательством РК;

участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам государственной службы и антикоррупционной политики, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам государственной службы, оказания государственных услуг, антикоррупционной политики, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;

взаимодействие с другими государственными органами в сферах государственной службы, оказания государственных услуг и антикоррупционной политики;

В то же время положение дополнено новыми функциями ведомства:

выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с Законом "О противодействии коррупции";

осуществление внешнего анализа коррупционных рисков;

мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;

внесение на рассмотрение правительства РК рекомендаций по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

определение типового порядка проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;

проведение антикоррупционного мониторинга;

определение порядка проведения антикоррупционного мониторинга;

формирование и координация антикоррупционной политики, координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проведения обучающих мероприятий и обмена информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;

оценка уровня коррупции и проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах;

организация антикоррупционного просвещения;

организация комплекса мер, направленных на формирование в обществе антикоррупционной культуры;

координация деятельности государственных органов и организаций по исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;

выработка предложений по совершенствованию образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;

содействие и оказание методической помощи субъектам противодействия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;

взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;

определение перечня сведений, отраженных в декларациях, подлежащих опубликованию;

ежегодное формирование Национального доклада о противодействии коррупции совместно с уполномоченным органом по противодействию коррупции и представление его президенту РК;

разработка и утверждение типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;

разработка и утверждение по согласованию с Администрацией президента РК порядка проведения внешнего анализа коррупционных рисков;

разработка и утверждение методики по формированию антикоррупционных стандартов по согласованию с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора;

разработка и утверждение методики оценки уровня коррупции.

Обновлена также структура Агентства по делам государственной службы

Руководство

Секретариат Председателя (Департамент)

Департамент подготовки и поступления на государственную службу

Департамент прохождения государственной службы

Департамент контроля в сфере государственной службы

Департамент антикоррупционной политики

Департамент по дебюрократизации и превенции коррупции

Департамент цифрового отбора и кадровых процессов

Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг

Департамент нормотворчества и международного сотрудничества

Департамент по связям с общественностью

Административно-правовой департамент

Департамент управления персоналом

Управление по защите государственных секретов

Служба внутреннего аудита

Уполномоченный по этике.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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