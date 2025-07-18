Президент обновил задачи и функции Агентства по делам госслужбы
Так, уточняется, что Агентство по делам государственной службы является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту РК, осуществляющим руководство в сфере государственной службы и контроля за соблюдением качества оказания государственных услуг, формирование и реализацию антикоррупционной политики республики, координацию в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирование антикоррупционной культуры.
Задачи ведомства изложены в новой редакции:
- разработка и реализация государственной политики в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг и государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, а также выработка мер по дебюрократизации государственного аппарата;
- координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах соблюдения законодательства о государственной службе и о государственных услугах;
- формирование и реализация антикоррупционной политики РК;
- формирование в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
- выявление условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранение их последствий;
- укрепление взаимодействия субъектов противодействия коррупции;
- развитие международного сотрудничества по противодействию коррупции.
Ряд функций также изложены в новой редакции:
- разработка и реализация документов системы государственного планирования в РК в сферах государственной службы и антикоррупционной политики;
- разработка и принятие нормативных правовых актов в сферах государственной службы, оценки качества оказания государственных услуг, государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, формирования и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирования антикоррупционной культуры в соответствии с законодательством РК;
- участие в подготовке проектов международных договоров по вопросам государственной службы и антикоррупционной политики, взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам государственной службы, оказания государственных услуг, антикоррупционной политики, участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций;
- взаимодействие с другими государственными органами в сферах государственной службы, оказания государственных услуг и антикоррупционной политики;
В то же время положение дополнено новыми функциями ведомства:
- выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора, в соответствии с Законом "О противодействии коррупции";
- осуществление внешнего анализа коррупционных рисков;
- мониторинг исполнения государственными органами, организациями, субъектами квазигосударственного сектора рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, вынесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков;
- внесение на рассмотрение правительства РК рекомендаций по минимизации и устранению причин и условий возникновения коррупции в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;
- определение типового порядка проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- проведение антикоррупционного мониторинга;
- определение порядка проведения антикоррупционного мониторинга;
- формирование и координация антикоррупционной политики, координация деятельности государственных органов, организаций в вопросах предупреждения коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- координация деятельности антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора в рамках методологической поддержки, проведения обучающих мероприятий и обмена информацией по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- оценка уровня коррупции и проведение социологических исследований, необходимых для определения уровня коррупции в государственном и частном секторах;
- организация антикоррупционного просвещения;
- организация комплекса мер, направленных на формирование в обществе антикоррупционной культуры;
- координация деятельности государственных органов и организаций по исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;
- выработка предложений по совершенствованию образовательных программ в сфере формирования антикоррупционной культуры;
- содействие и оказание методической помощи субъектам противодействия коррупции в реализации образовательных программ по антикоррупционному образованию и воспитанию, информационной и разъяснительной деятельности, исполнению государственного социального заказа, направленного на формирование антикоррупционной культуры;
- взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции;
- определение перечня сведений, отраженных в декларациях, подлежащих опубликованию;
- ежегодное формирование Национального доклада о противодействии коррупции совместно с уполномоченным органом по противодействию коррупции и представление его президенту РК;
- разработка и утверждение типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора по согласованию с уполномоченным органом по предпринимательству;
- разработка и утверждение по согласованию с Администрацией президента РК порядка проведения внешнего анализа коррупционных рисков;
- разработка и утверждение методики по формированию антикоррупционных стандартов по согласованию с государственными органами и субъектами квазигосударственного сектора;
- разработка и утверждение методики оценки уровня коррупции.
Обновлена также структура Агентства по делам государственной службы
Руководство
- Секретариат Председателя (Департамент)
- Департамент подготовки и поступления на государственную службу
- Департамент прохождения государственной службы
- Департамент контроля в сфере государственной службы
- Департамент антикоррупционной политики
- Департамент по дебюрократизации и превенции коррупции
- Департамент цифрового отбора и кадровых процессов
- Департамент по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг
- Департамент нормотворчества и международного сотрудничества
- Департамент по связям с общественностью
- Административно-правовой департамент
- Департамент управления персоналом
- Управление по защите государственных секретов
- Служба внутреннего аудита
- Уполномоченный по этике.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее мы рассказали, что Касым-Жомарт Токаев расширил функции Агентства по финмониторингу.