Прохождение воинской службы в РК: президент внес изменения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 28 октября 2025 года, которым вносятся изменения и дополнения в некоторые указы президента в части воинской службы, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах прохождения воинской службы в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК уточняется, что используются следующие основные понятия:

сборы при кризисной ситуации – мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, для участия в локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК;

– мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, для участия в локализации и ликвидации кризисной ситуации, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК; сборы по боевой подготовке – мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, по программам боевой подготовки;

– мероприятия, проводимые с военнослужащими, проходящими воинскую службу в резерве, по программам боевой подготовки; военнослужащие, проходящие воинскую службу в резерве , – граждане РК, добровольно поступившие на воинскую службу в резерве в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования;

, – граждане РК, добровольно поступившие на воинскую службу в резерве в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования; уполномоченный орган – государственный орган, в структуре которого предусмотрено прохождение воинской службы;

– государственный орган, в структуре которого предусмотрено прохождение воинской службы; штатно-должностная категория – воинское звание, предусмотренное для воинской должности штатом воинской части (учреждения);

– воинское звание, предусмотренное для воинской должности штатом воинской части (учреждения); отборочная комиссия – комиссия, создаваемая в воинских частях (учреждениях) ВС, других войск и воинских формирований республики, поступающих на воинскую службу по контракту и воинскую службу в резерве.

Указывается, что прохождение воинской службы в мирное и военное время включает в себя обучение в военных, специальных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего, послевузовского образования, призыв на воинскую службу, добровольное поступление на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, присвоение воинского звания, назначение на воинскую должность и перемещение по воинской службе, ротацию, увольнение с воинской службы, аттестацию, предоставление отпусков, прохождение воинских сборов, другие обстоятельства (события), определенные законодательством РК.

Граждане РК проходят воинскую службу по контракту и воинскую службу в резерве в добровольном порядке или призыву в соответствии с данными правилами с учетом особенностей, установленных законодательством республики.

В главе "Начало, сроки и окончание воинской службы" также уточняется, что это:

для призванных на воинскую службу (воинские сборы) – день издания приказа соответствующего начальника об убытии из местного органа военного управления (области, города республиканского значения и столицы) к месту прохождения воинской службы (сборов);

(воинские сборы) – день издания приказа соответствующего начальника об убытии из местного органа военного управления (области, города республиканского значения и столицы) к месту прохождения воинской службы (сборов); для поступивших на воинскую службу по контракту – день издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о зачислении в списки личного состава части, а в Службе государственной охраны РК – день издания приказа по личному составу;

Вместе с тем правила дополнены подпунктами:

для поступивших на воинскую службу в резерве – день издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия или сборы по боевой подготовке, сборы при кризисных ситуациях;

– день издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) о прибытии на занятия или сборы по боевой подготовке, сборы при кризисных ситуациях; для поступивших в военные, специальные учебные заведения , реализующие программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись военнослужащими, – для военных, специальных учебных заведений со дня издания приказа начальника военного, специального учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а при поступлении в иностранное военное, специальное учебное заведение – со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу;

, реализующие программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, если до этого они не являлись военнослужащими, – для военных, специальных учебных заведений со дня издания приказа начальника военного, специального учебного заведения о зачислении в списки учебного состава, за исключением уланов, а при поступлении в иностранное военное, специальное учебное заведение – со дня издания приказа руководителя уполномоченного органа о направлении на учебу; для уланов, завершивших второй курс обучения в военных, специальных учебных заведениях, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования на базе основного среднего образования, – со дня издания приказа начальника военного, специального учебного заведения о продолжении обучения, переводе на третий курс и назначении на воинскую должность переменного состава кадета.

Вместо с тем добавлено, что сроки службы истекают:

для проходящих воинскую службу в резерве – в день издания приказа командира (начальника) воинской части (учреждения) об окончании занятий или сборов по боевой подготовке, сборов при кризисных ситуациях либо со дня исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы в резерве.

Днем окончания воинской службы считается день исключения из списков воинской части (учреждения) в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также переводом в специальные государственные, правоохранительные органы и органы гражданской защиты РК, оформляемый приказом командира (начальника) воинской части (учреждения), за исключением Службы государственной охраны, где увольнение оформляется приказом первого руководителя.

Общая продолжительность воинской службы (выслуга лет) военнослужащего включает в себя все время его воинской службы как по призыву, так и по контракту, а также время прохождения воинских сборов, а для военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, – время нахождения на занятиях или сборах по боевой подготовке, сборах при кризисных ситуациях.

Указывается, что контракт заключается при поступлении на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве.

Другой контракт заключается с военнослужащим, проходящим воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, в случаях:

изменения состава;

зачисления в военное, специальное учебное заведение (военный факультет);

отчисления из военного, специального учебного заведения, не являющегося основанием для увольнения с воинской службы по отрицательным мотивам, военнослужащего, проходившего воинскую службу по контракту перед поступлением в военное, специальное учебное заведение;

продления срока воинской службы;

перемещения из одного уполномоченного органа в другой.

Отмечается, что военнослужащий, изъявивший желание дальнейшего прохождения воинской службы по контракту, воинской службы в резерве, в срок не менее чем за два месяца до истечения срока действующего контракта в установленном порядке подает рапорт о заключении нового контракта командиру (начальнику) воинской части (учреждения).

Решение о продлении срока воинской службы по контракту, воинской службы в резерве уполномоченного должностного лица, которому предоставлено данное право в соответствии с перечнем должностных лиц, оформляется приказом и письменно доводится до сведения военнослужащего под роспись.

В случае отказа в продлении срока воинской службы по контракту, воинской службы в резерве письменное уведомление с указанием причин отказа доводится до сведения военнослужащего под роспись.

Военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве и принявший решение об увольнении с воинской службы в связи с окончанием срока контракта, не менее чем за два месяца до окончания срока действия контракта письменно уведомляет уполномоченное должностное лицо о своем решении.

В случае истечения срока действующего контракта во время нахождения военнослужащего в отпуске по беременности и родам или дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет военнослужащий после выхода из отпуска в течение двух месяцев заключает новый контракт или увольняется с воинской службы.

Предусмотрено, что гражданин РК, не состоящий на воинской службе, изъявивший желание поступить на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, подает заявление начальнику местного органа военного управления или командиру (начальнику) воинской части (учреждения).

Гражданин РК, проживающий за пределами республики, изъявивший желание поступить на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, подает заявление только по прибытии на постоянное место жительства в Казахстан.

Граждане РК, не проходившие ранее воинскую службу, не обучавшиеся на военной кафедре (военном факультете), представляют документ, подтверждающий прохождение военной подготовки в специализированной организации Министерства обороны РК, за исключением женщин.

Заявления граждан РК, изъявивших желание поступить на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, регистрируются в соответствии с законодательством республики. Гражданин, заявление которого зарегистрировано и принято к рассмотрению, является кандидатом, поступающим на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве.

Кандидат, поступающий на воинскую службу по контракту, проверяется на соответствие требованиям, определенным статьей 38 Закона.

Кандидат, поступающий на воинскую службу в резерве, проверяется на соответствие требованиям, определенным статьей 40-2 Закона.

На воинскую службу по контракту и воинскую службу в резерве в специальные государственные органы Республики Казахстан поступают с учетом особенностей, предусмотренных статьей 7 Закона "О специальных государственных органах".

Порядок рассмотрения заявлений и документов кандидатов в уполномоченных органах определяется их первыми руководителями.

По результатам психологического отбора выносится одно из следующих заключений о пригодности кандидата к воинской службе по контракту, воинской службе в резерве на конкретных воинских должностях:

"рекомендуется";

"не рекомендуется".

В отношении кандидатов, поступающих на воинскую службу по контракту, воинскую службу в резерве, проводится специальная проверка в порядке, определяемом Комитетом национальной безопасности РК".

Вместе с тем дополнено, что в отношении граждан, поступающих на воинскую службу в резерве на должности, перечень которых утвержден первым руководителем уполномоченного органа, проводится проверка с применением психофизиологического исследования в порядке, определенном первым руководителем уполномоченного органа.

Кроме того, уточняется, что военнослужащий, проходящий воинскую службу по призыву, воинскую службу в резерве и изъявивший желание поступить на воинскую службу по контракту, подает рапорт командиру (начальнику) воинской части (учреждения) (военнослужащий офицерского состава – за один месяц до истечения срока воинской службы по призыву).

Рапорт военнослужащего, проходящего воинскую службу по призыву, воинскую службу в резерве и изъявившего желание поступить на воинскую службу по контракту, регистрируется и принимается командиром (начальником) воинской части (учреждения) к рассмотрению. Командир (начальник) воинской части (учреждения) рассматривает рапорт военнослужащего, проходящего воинскую службу по призыву, воинскую службу в резерве, и принимает по нему решение в течение 10 рабочих дней.

Назначение военнослужащего на воинскую должность, в том числе внештатного состава, производится на основании квалификационных требований к категориям воинских должностей государственного органа, утверждаемых первым руководителем уполномоченного органа, с учетом уровня образования, профессиональной подготовки, опыта служебной деятельности, состояния здоровья военнослужащего и иных обстоятельств.

Также добавлено, что военнослужащий Вооруженных сил, проходящий воинскую службу по контракту, при назначении на воинскую должность внештатного состава освобождается от ранее занимаемой воинской должности и прикомандировывается к военной кафедре (военному факультету) для исполнения возложенных должностных полномочий по военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию студентов.

Гражданин, зачисленный в военное, специальное учебное заведение, реализующее образовательные программы технического и профессионального, высшего образования, назначается на воинскую должность переменного состава кадета и курсанта со штатно-должностной категорией рядового или сержантского составов.

Военнослужащие, окончившие военные, специальные учебные заведения или адъюнктуру, магистратуру либо докторантуру военного, специального учебного заведения, назначаются на воинские должности, подлежащие замещению лицами с необходимым уровнем образования, а также если перечнем воинских должностей и соответствующих им воинских званий в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, им соответствуют равные или более высокие воинские звания, чем имеющиеся воинские звания у названных военнослужащих.

В специальных государственных органах Республики Казахстан при невозможности назначения на указанные воинские должности военнослужащих соответствующего состава на них могут быть назначены военнослужащие нижестоящего состава в порядке, определяемом первыми руководителями этих органов.

При отсутствии вакантных воинских должностей военнослужащие сержантского состава с их согласия могут быть назначены на воинские должности рядового состава, за исключением окончивших военные, специальные учебные заведения и военные кафедры (военные факультеты).

На вакантные воинские должности могут быть временно назначены военнослужащие нижестоящего состава либо граждане в порядке, определяемом первым руководителем уполномоченного органа. При этом должностной оклад лицам гражданского персонала (работникам) устанавливается согласно занимаемой воинской должности.

На вакантные воинские должности внештатного состава могут быть временно назначены в порядке, указанном частью первой настоящего пункта, граждане, пребывающие в запасе или в отставке.

Также говорится, что лица гражданского персонала (работники), временно назначенные на воинские должности, при назначении военнослужащих на эти воинские должности назначаются на другие должности, а в случае невозможности назначения на другие должности – увольняются в установленном порядке.

Также дополнено, что при наличии у военнослужащего неснятого дисциплинарного взыскания либо если в отношении него проводится служебное или досудебное расследование, он не представляется к присвоению воинского звания высшего офицерского состава.

Представление о присвоении воинского звания высшего офицерского состава вносится на имя Президента РК:

по первым руководителям уполномоченных органов, руководящим должностным лицам Администрации Президента РК – руководителем Администрации;

по руководящим должностным лицам Аппарата Правительства РК – руководителем Аппарата правительства;

по другим военнослужащим, занимающим воинские должности высшего офицерского состава, – первым руководителем соответствующего уполномоченного органа.

В представлении указываются профессиональные и личные качества военнослужащего, основные показатели служебной деятельности в занимаемой воинской должности (в динамике с момента назначения).

К представлению прилагаются:

копия (выписка) решения коллегии* уполномоченного органа о рассмотрении кандидатуры военнослужащего к присвоению воинского звания;

послужной список военнослужащего;

автобиография военнослужащего.

Представленные в Администрацию материалы направляются в Отдел правоохранительной системы Администрации для проведения проверки качества оформления и наличия полного перечня документов, срок осуществления которой не превышает трех рабочих дней.

В случаях выявления неполноты представленных материалов или указания в них каких-либо неточных сведений кадровой службой (подразделением) уполномоченного органа или Аппарата правительства вышеуказанные недостатки могут быть устранены в течение пяти рабочих дней без возврата Отделом правоохранительной системы Администрации материалов о присвоении воинского звания высшего офицерского состава.

После проведения указанной проверки представленные документы передаются на рассмотрение Руководителю Администрации, который дает поручение по изучению представленных кандидатов.

Отделом правоохранительной системы Администрации в установленном порядке запрашиваются необходимая информация и материалы у государственных органов и организаций по кандидатам, представленным к присвоению воинского звания высшего офицерского состава.

Отделом правоохранительной системы Администрации полученная и обобщенная в течение пяти рабочих дней информация по каждому кандидату и проект Указа президента РК в установленном порядке вносятся на рассмотрение президента РК для принятия окончательного решения.

Указ вводится в действие с 10 ноября 2025 года.