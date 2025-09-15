Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
"Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", – говорится в документе.
В состав рабочей группы включены:
- Саткалиев Алмасадам Маиданович – председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;
- Махамбетов Асет Кенесбекович – заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;
- Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна – руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
- Исатаев Рустам Маратұлы – заместитель акима Алматинской области;
- Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы – и.о. руководителя аппарата Агентства;
- Жонкина Айгерим Балтабековна – директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;
- Шаухина Раушан Ныгметовна – директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- Төлеген Әділет Нұрланұлы – руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК;
- Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства;
- Батырбеков Эрлан Гадлетович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС");
- Сарпеков Азат Толкынович – руководитель аппарата ТОО "КАЭС";
- Путилин Николай Сергеевич – директор департамента коммуникаций – пресс-секретарь ТОО "КАЭС".
Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:
- алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;
- положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.
5 сентября 2025 года глава Агентства подписал приказ о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Саткалиев Алмасадам Маиданович - председатель Агентства по атомной энергии, председатель;
- Жантикин Тимур Мифтахович - заместитель председателя Агентства, заместитель председателя;
- Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна - руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;
- Жексенбай Бибигуль Нургалиевна - депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национального Курултая, заместитель руководителя Гражданского альянса Казахстана, руководитель ОО "Клуб главных редакторов";
- Кыдырали Дархан Куандыкулы - депутат Сената Парламента РК;
- Турганов Дюсенбай Нурбаевич - депутат Мажилиса Парламента РК;
- Матыжанов Кенжехан Слямжанович - директор института литературы и искусства имени М.Ауэзова;
- Шашкова Любовь Константиновна - главный редактор журнала "Простор";
- Кулкенов Мереке Абдешович - председатель Союза писателей Казахстана;
- Фазылжанова Анар Муратовна - директор института языкознания им. А.Байтурсынова;
- Әбсеметов Марат Оралбаевич - директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;
- Ахмедьяров Галым Алгиевич - ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;
- Камзабекулы Дихан - генеральный директор республиканской газеты Егемен Қазақстан;
- Дәуітәлі Қазыбек - директор Алматинского регионального филиала академии государственного упраления при президенте РК, председатель общественного совета Алматинской области;
- Дандыгараева Бибигуль - директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника "Танбалы" в Алматинской области;
- Федоров Яков Иванович - блогер;
- Сейфуллин Адиль - политолог, блогер;
- Бердигулов Ернат Кудайбергенович - генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";
- Сахиев Саябек Куанышбекович - Генеральный директор РГП "Институт ядерной физики";
- Батырбеков Эрлан Гадлетович - генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК".
Конкурсной комиссии предписано:
- в срок до 19 сентября 2025 года утвердить Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
- в срок до 17 октября 2025 года провести Конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.