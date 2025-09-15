Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия

Председатель Агентства по атомной энергии подписал приказ от 18 августа 2025 года о создании рабочей группы по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

"Создать рабочую группу по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области", – говорится в документе.

В состав рабочей группы включены:

Саткалиев Алмасадам Маиданович – председатель Агентства по атомной энергии, руководитель;

Махамбетов Асет Кенесбекович – заместитель председателя Агентства, заместитель руководителя;

Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна – руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;

Исатаев Рустам Маратұлы – заместитель акима Алматинской области;

Бақтияр Спандияр Бақтиярұлы – и.о. руководителя аппарата Агентства;

Жонкина Айгерим Балтабековна – директор Департамента креативных индустрий Министерства культуры и информации РК;

Шаухина Раушан Ныгметовна – директор Департамента цифровизации отраслей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

Төлеген Әділет Нұрланұлы – руководитель Службы медиапроектов республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте РК;

Сахиев Саябек Куанышбекович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт ядерной физики" Агентства;

Батырбеков Эрлан Гадлетович – генеральный директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный ядерный центр Республики Казахстан" Агентства;

Бердигулов Ернат Кудайбергенович – генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС");

Сарпеков Азат Толкынович – руководитель аппарата ТОО "КАЭС";

Путилин Николай Сергеевич – директор департамента коммуникаций – пресс-секретарь ТОО "КАЭС".

Рабочей группе предписано выработать рекомендации по вопросам проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области, включая:

алгоритм и проект Правил проведения Конкурса, определяющих сроки, порядок приема и рассмотрения предложений участников Конкурса;

положение и состав Конкурсной комиссии с участием представителей общественности, креативной индустрии, экспертов в областях атомной энергии, истории и филологии.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

5 сентября 2025 года глава Агентства подписал приказ о создании Комиссии по проведению всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Саткалиев Алмасадам Маиданович - председатель Агентства по атомной энергии, председатель;

Жантикин Тимур Мифтахович - заместитель председателя Агентства, заместитель председателя;

Кушекбаева Нурлыгуль Бердихановна - руководитель Управления по связям с общественностью Агентства, секретарь;

Жексенбай Бибигуль Нургалиевна - депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национального Курултая, заместитель руководителя Гражданского альянса Казахстана, руководитель ОО "Клуб главных редакторов";

Кыдырали Дархан Куандыкулы - депутат Сената Парламента РК;

Турганов Дюсенбай Нурбаевич - депутат Мажилиса Парламента РК;

Матыжанов Кенжехан Слямжанович - директор института литературы и искусства имени М.Ауэзова;

Шашкова Любовь Константиновна - главный редактор журнала "Простор";

Кулкенов Мереке Абдешович - председатель Союза писателей Казахстана;

Фазылжанова Анар Муратовна - директор института языкознания им. А.Байтурсынова;

Әбсеметов Марат Оралбаевич - директор историко-краеведческого музея имени С. Сейфуллина;

Ахмедьяров Галым Алгиевич - ректор Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсеитовой;

Камзабекулы Дихан - генеральный директор республиканской газеты Егемен Қазақстан;

Дәуітәлі Қазыбек - директор Алматинского регионального филиала академии государственного упраления при президенте РК, председатель общественного совета Алматинской области;

Дандыгараева Бибигуль - директор государственно историко-культурного и природного музея-заповедника "Танбалы" в Алматинской области;

Федоров Яков Иванович - блогер;

Сейфуллин Адиль - политолог, блогер;

Бердигулов Ернат Кудайбергенович - генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции";

Сахиев Саябек Куанышбекович - Генеральный директор РГП "Институт ядерной физики";

Батырбеков Эрлан Гадлетович - генеральный директор РГП "Национальный ядерный центр РК".

Конкурсной комиссии предписано:

в срок до 19 сентября 2025 года у твердить Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

твердить Правила проведения всенародного конкурса на лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области. в срок до 17 октября 2025 года провести Конкурс и определить лучшее наименование атомной электрической станции в Жамбылском районе Алматинской области.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.