МИД будет проводить дактилоскопическую регистрацию

Правительство РК постановлением от 10 сентября 2025 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям МИД добавили:

осуществление дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также уточняется, что министерство будет заниматься разработкой и утверждением правил приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК.

Постановление введено в действие с 10 сентября 2025 года.