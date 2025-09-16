#АЭС в Казахстане
Право

МИД будет проводить дактилоскопическую регистрацию

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 08:58 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 10 сентября 2025 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям МИД добавили:

  • осуществление дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также уточняется, что министерство будет заниматься разработкой и утверждением правил приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК.

Постановление введено в действие с 10 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
