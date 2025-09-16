МИД будет проводить дактилоскопическую регистрацию
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство РК постановлением от 10 сентября 2025 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве иностранных дел Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
К функциям МИД добавили:
- осуществление дактилоскопической регистрации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Также уточняется, что министерство будет заниматься разработкой и утверждением правил приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК.
Постановление введено в действие с 10 сентября 2025 года.
