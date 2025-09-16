#АЭС в Казахстане
Право

От штрафа в 786 тысяч до ареста: в Казахстане введена новая уголовная ответственность

Фото: unsplash
В Казахстане сталкеров и навязчивых поклонников ждет уголовная ответственность. Об этом сегодня напомнили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что принятие Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало важным шагом в деле защиты прав граждан. Изменения в уголовное законодательство вступают в силу 16 сентября 2025 года.

"Одним из ключевых нововведений стало введение уголовной ответственности за "сталкинг" – навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред".Пресс-служба МВД РК

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность:

"Принятие этого закона подчеркивает важность уважения к личному пространству каждого человека и направлено на предотвращение психологического насилия и преследования", – заключили в пресс-службе МВД РК.

, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:47
В Казахстане помощников мошенников – дропперов – начнут сажать

Ранее в МВД сообщили, что в Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
17:16, 09 сентября 2025
17:16, 09 сентября 2025
За какие "новые" преступления будут наказывать в Казахстане с 16 сентября 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
15:25, 01 июля 2025
15:25, 01 июля 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2025 года
Ошибка в тексте: