Право

Какие сотрудники МЧС имеют право на подъемное пособие и другие выплаты

Спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 09:49 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года утвержден перечень должностей сотрудников органов гражданской защиты, имеющих право при перемещениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

сотрудники Аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:

  • руководитель аппарата;
  • начальник департамента, центра;
  • заместитель начальника департамента, центра;
  • начальник самостоятельного управления;
  • начальник управления департамента, дежурной части центра;
  • заместитель начальника самостоятельного управления;
  • заместитель начальника управления департамента, дежурной части центра.

сотрудники комитетов противопожарной службы и предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС:

  • председатель Комитета;
  • заместитель председателя Комитета;
  • начальник управления Комитета;
  • заместитель начальника управления Комитета;
  • начальник самостоятельного отдела Комитета.

Территориальные органы МЧС:

  • первый заместитель начальника территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
  • заместитель начальника территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
  • начальник управления территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
  • начальник городского, районного (районного в городе) территориального органа;
  • заместитель начальника городского, районного (районного в городе) территориального органа;
  • начальник пожарной части, специализированной пожарной части, пожарного поста. 

Постановление вводится в действие с 28 сентября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
