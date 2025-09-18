Какие сотрудники МЧС имеют право на подъемное пособие и другие выплаты
Постановлением правительства от 11 сентября 2025 года утвержден перечень должностей сотрудников органов гражданской защиты, имеющих право при перемещениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
сотрудники Аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:
- руководитель аппарата;
- начальник департамента, центра;
- заместитель начальника департамента, центра;
- начальник самостоятельного управления;
- начальник управления департамента, дежурной части центра;
- заместитель начальника самостоятельного управления;
- заместитель начальника управления департамента, дежурной части центра.
сотрудники комитетов противопожарной службы и предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС:
- председатель Комитета;
- заместитель председателя Комитета;
- начальник управления Комитета;
- заместитель начальника управления Комитета;
- начальник самостоятельного отдела Комитета.
Территориальные органы МЧС:
- первый заместитель начальника территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
- заместитель начальника территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
- начальник управления территориального органа области, города республиканского значения и столицы;
- начальник городского, районного (районного в городе) территориального органа;
- заместитель начальника городского, районного (районного в городе) территориального органа;
- начальник пожарной части, специализированной пожарной части, пожарного поста.
Постановление вводится в действие с 28 сентября 2025 года.
