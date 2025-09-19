Почему экономические нарушения приравняли к организованной преступности: взяли в круг

Чем босс мафии отличается от шефа компании, если судить только по внешним признакам? И тот, и другой – руководители организаций, отдающие приказы. Разница лишь в преступной цели. Этим критерием хотели дополнить статью 262 УК. Но в итоге поправки вступили в силу без него, пишет Zakon.kz.

Речь идет о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оптимизации уголовного законодательства РК". Он введен в действие (большей частью) 16 сентября 2025 года и представляет собой значительный массив поправок в УК, УПК, УИК и ещё ряд законов.

Когда законопроект был только внесен на рассмотрение в Мажилис, наше издание посвятило ему статью. Так вот, одной из целей поправок было снизить вовлечение предпринимателей в орбиту уголовного преследования. В частности, дополнение в статью 262 УК должно разграничить коммерческие организации от организованных преступных формирований.

Проблема в том, что это разграничение, если оно и было, скажем так, не подчеркивалось. Вот текст статьи:

"Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества". Часть 1 статьи 262 УК

С преступной организацией всё понятно, но что такое организованная группа? В пп. 36) статьи 3 УК дается определение: "устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или нескольких уголовных правонарушений".

Но, согласитесь, организованной группой позволительно назвать всякую вообще организацию, в том числе и вполне законопослушную. На практике это приводило к расширительному толкованию. Как пишут инициаторы поправок, "в судебно-следственной практике наметилась тревожная тенденция, когда положения по организованной преступности применяются к учредителям, руководителям и сотрудникам коммерческих организаций...

Причина возможности вменения предпринимателям положений УК РК по организованной преступности кроется почти в полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества. К примеру, наличие единоличного исполнительного органа (единого руководства), организационной структуры (структурированности), деятельность, направленная на извлечение прибыли (получение финансовой/материальной выгоды) и др."

И даже если предприниматели, делая бизнес, совершили экономические преступления, их недопустимо ставить в один ряд с членами ОПГ.

Поэтому и была предложена поправка – дополнение в примечание к статье 262 УК (цитируем полностью):

"Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники коммерческой организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Всё как будто логично, но в окончательную редакцию закона этот текст не попал. Ну что ж, на то и нужна многоступенчатая процедура обсуждения, чтобы на выходе получился идеальный закон. Во всяком случае, такой, который не пришлось бы вскоре снова поправлять...

Но в том-то и проблема, что в данном случае последнего утверждать нельзя. 25 июня 2025 года (когда закон рассматривался в Сенате), вышло Нормативное постановление Конституционного Суда РК № 72-НП "О рассмотрении на соответствие Конституции РК части 3 статьи 245 в отношении слов "преступной группой" и статьи 262 Уголовного кодекса РК..."

И что касается интересующей нас статьи 262 УК, она хотя и была признана соответствующей Конституции, но с важными уточнениями.

Конституционный Суд подчеркнул, что положения уголовного закона должны исключать вероятность ошибочного отождествления структуры коммерческой организации, осуществляющей законный вид деятельности, с преступной группой, а также обеспечивать дифференцированные подходы к оценке структуры преступной группы. В этой связи необходимо соблюдение следующих критериев для признания деяния совершенным преступной группой:

наличие устойчивой согласованности действий участников, направленных исключительно на совершение преступлений;

на совершение преступлений; создание группы с изначальной преступной целью, а не трансформация законно созданной структуры в противоправную;

преступной целью, а не трансформация законно созданной структуры в противоправную; осознанное участие в координированной преступной деятельности с распределением ролей и централизованным управлением;

отсутствие хозяйственной цели как основной и замещение ее незаконной выгодой, извлекаемой с нарушением уголовного закона.

Поскольку – цитата – "предпринимательская деятельность по своей природе сопряжена с экономическими рисками и возможными с ними нарушениями законодательства, что не всегда свидетельствует о наличии преступного умысла".

Ну и как вывод:

"Конституционный Суд считает, что в целях устранения правовой неопределенности и снижения рисков уголовной репрессии в отношении предпринимателей требуется нормативное уточнение:

понятия "преступная цель" в качестве квалифицирующего признака состава уголовного правонарушения;

состава уголовного правонарушения; признака "преступный умысел" как использование организационной структуры в противоправных целях".

Для чего Верховному Суду рекомендовано обобщить соответствующую судебную практику, а правительству – "рассмотреть вопрос о совершенствовании уголовного законодательства".

Так что ждем "старых новых" поправок в 262 статью УК – к рекомендациям КС следует прислушиваться. И кстати: законотворческий процесс – недешевый...