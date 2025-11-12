Аттестация специалистов здравоохранения на компетентность: изменения в правила

Приказом министра здравоохранения от 3 ноября 2025 года внесены изменения в правила проведения аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что аттестации подлежат следующие лица:

на республиканском уровне, проводимой центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, контроля за качеством медицинских услуг:

руководители организаций здравоохранения, подведомственных уполномоченному органу, и их заместители;

руководители организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

на местном уровне:

проводимой местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы (МИО):

руководители местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы и их заместители;

проводимой местными органами государственного управления здравоохранением областей и городов:

руководители организаций здравоохранения, подведомственных им и их заместители.

Организация проведения аттестации на республиканском уровне возлагается на ответственное лицо структурного подразделения уполномоченного органа, на местном уровне – лицо, ответственное за организацию проведения аттестации в МИО, и лицо, ответственное за организацию проведения аттестации в Управлении здравоохранения.

Указывается, что ответственные лица рабочего органа, Управления здравоохранения и МИО для формирования списка аттестуемых лиц собирают данные о лицах, подлежащих аттестации, послужные списки.

Аттестационная комиссия формируется на республиканском и местном уровнях.

В состав республиканской аттестационной комиссии включаются представители уполномоченного органа, организаций здравоохранения, организаций медицинского образования, а также по согласованию представители неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов.

В состав местной аттестационной комиссии для аттестации руководителей Управлений здравоохранения и их заместителей включаются представители МИО, уполномоченного органа и его ведомств, организаций медицинского образования, филиалов организаций здравоохранения, подведомственных уполномоченному органу, а также по согласованию представители неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов.

В состав местной аттестационной комиссии для аттестации руководителей организаций здравоохранения, подведомственных Управлениям здравоохранения, и их заместителей включаются представители управлений здравоохранения, организаций медицинского образования, а также по согласованию представители неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов.

Согласование включения в состав аттестационной комиссии представителей неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов осуществляется путем направления ответственными лицами рабочего органа, МИО и Управления здравоохранения официального запроса в указанные организации.

В состав аттестационной комиссии из представителей неправительственных организаций, общественных объединений, профсоюзов включаются лица, занимающие должности руководителей и их заместителей.

В состав аттестационной комиссии не включаются лица, имеющие конфликт интересов.

Конфликтом интересов считаются следующие случаи:

член аттестационной комиссии состоит в брачных (супружеских) отношениях с аттестуемым лицом;

член комиссии состоит в близких родственных связях с аттестуемым лицом.

Предусматривается, что в случае выявления у члена аттестационной комиссии конфликта интересов с аттестуемым лицом ответственные лица рабочего органа, МИО, Управления здравоохранения исключают члена аттестационной комиссии, у которого возник конфликт интересов, путем внесения изменений в приказ руководителя соответствующего государственного органа в течение 3 рабочих дней с момента выявления.

Количество членов аттестационной комиссии составляет не менее пяти человек. Из числа членов аттестационной комиссии назначается председатель.

Не позднее 30 календарных дней до начала аттестации ответственные лица рабочего органа, МИО и Управления здравоохранения в соответствующие кадровые службы направляют уведомление о сроках проведения аттестации, в том числе список аттестуемых лиц и графики проведения аттестации.

Для проведения аттестации на республиканском уровне ответственное лицо рабочего органа формирует списки аттестуемых лиц по данным, представленным кадровыми службами организаций здравоохранения, подведомственных уполномоченному органу.

На местном уровне ответственное лицо МИО формирует списки аттестуемых лиц по данным, представленным кадровыми службами Управлений здравоохранения.

Ответственное лицо Управления здравоохранения формирует списки аттестуемых лиц по данным, представленным кадровыми службами организаций здравоохранения, подведомственных Управлениям здравоохранения.

За пять рабочих дней до начала тестирования ответственные лица рабочего органа, МИО, Управления здравоохранения направляют соответствующие списки аттестуемых лиц в организацию по оценке.

Также указывается, что получение отрицательного результата при аттестации является основанием для расторжения трудовых отношений работодателя с аттестуемым лицом.

В случае несогласия с решением аттестационной комиссии, вынесенным после проведения собеседования, такое решение обжалуется в порядке статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса РК.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2025 года.