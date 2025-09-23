Медицинская и психологическая реабилитация сотрудников МЧС: утверждены правила

Приказом МЧС от 15 сентября 2025 года внесены изменения в Правила медицинской и психологической реабилитации сотрудников органов гражданской защиты на базе медицинских учреждений и реабилитационных центров, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что медицинская реабилитация сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты осуществляется при лечении основного заболевания, а также после острых состояний, хирургических вмешательств и травм, при хронических заболеваниях или состояниях с ограничением жизнедеятельности, нарушением функций и структур с учетом реабилитационного потенциала.

Основными мероприятиями по психологической реабилитации в органах гражданской защиты являются: психологическая консультация (беседа), психологический тренинг и психокоррекционные мероприятия.

Мероприятия по психологической реабилитации сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты проводятся службой экстренной медицинской и психологической помощи уполномоченного органа в сфере гражданской защиты и психологами территориальных органов и подведомственных организаций органов гражданской защиты.

При выявлении у сотрудника, военнослужащего или работника органов гражданской защиты психических, поведенческих расстройств (заболеваний) медико-социальная помощь оказывается организациями здравоохранения, оказывающими медико-социальную помощь в области психического здоровья.

Указывается, что сотрудники, военнослужащие и работники органов гражданской защиты при наличии медицинских показаний направляются на санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств.

Санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств органов гражданской защиты предоставляется не более 1 раза в календарный год продолжительностью 10 суток.

Приказ вводится в действие с 3 октября 2025 года.