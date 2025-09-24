Минпросвещения обновило реестр должностей гражданских служащих

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Министр просвещения приказом от 16 сентября 2025 года внес изменения в Реестр должностей гражданских служащих в сфере образования и науки, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены должности технических исполнителей: архивариус; ассистент; контролер; индивидуальный помощник в организации образования; диспетчер; механик по обслуживанию звуковой, трансляционной техники, телевизионного, дизельного оборудования; учетчик; счетовод; делопроизводитель; кассир; дежурный администратор; комендант; оператор копировально-множительных машин, световой аппаратуры, систем связи, службы безопасности, видеозаписи, звукозаписи, телетайпа, телефакса, телекса, радио, компьютерной техники (программ), электронно-вычислительных машин, по обслуживанию компьютерных устройств, диспетчерской службы; охранник; помощник медицинской сестры; музейный смотритель; секретарь учебной части; паспортист; дежурный бюро пропусков; статистик; стенографист; секретарь-стенографист; суфлер; табельщик; помощник воспитателя; регистратор; фельдъегерь; экспедитор; хранитель экспонатов; секретарь. Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.

