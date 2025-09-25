Обновлены правила педагогической переподготовки

Министр науки и высшего образования приказом от 16 сентября 2025 года внес изменения в Правила педагогической переподготовки, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, для осуществления профессиональной деятельности педагога по соответствующему профилю/направлению педагогическую переподготовку проходят на базе организаций высшего или послевузовского образования (ОВПО):

лица с профессиональным образованием, не имеющие педагогического образования, в том числе прошедшие воинскую службу на должностях офицерского, старшего или высшего сержантского составов (за исключением граждан, уволенных с воинской службы по отрицательным мотивам без права повторного поступления на воинскую службу);

лица, имеющие педагогическое образование по направлению "Специальная педагогика", в рамках соответствующего направления на другую специализацию.

Лица, увольняемые или уволенные с воинской службы (за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам без права повторного поступления на воинскую службу), проходившие воинскую службу на должностях офицерского, старшего или высшего сержантского составов, имеющие высшее или послевузовское образование и выслугу не менее 10 лет, проходят педагогическую переподготовку начальной военной подготовки на безвозмездной основе в военных учебных заведениях.

Курсы педагогической переподготовки проводятся для лиц с профессиональным образованием, не имеющих педагогического образования, впервые приступающие к профессиональной деятельности педагога, на базе ОВПО, имеющим лицензии.

Курсы проводятся по очной форме обучения с элементами дуального обучения.

Лица, поступающие на курсы, подают секретарю приемной комиссии ОВПО следующие документы:

заявление на имя руководителя ОВПО в произвольной форме;

копию документа о высшем образовании или о послевузовском образовании;

две фотографии размером 3x4 сантиметра;

медицинскую справку формы 075/У.

Вместе с копиями документов, указанных выше, предоставляются их оригиналы для сверки. Для подтверждения личности предоставляется документ, удостоверяющий личность, поступающих на курсы. После проведения сверки оригиналы возвращаются.

Лица с профессиональным образованием, не имеющие педагогического образования, впервые приступающие к профессиональной деятельности педагога по соответствующему профилю, для прохождения педагогической переподготовки на базе ОВПО сдают специальный экзамен.

Программа, сроки, форма и организация проведения специального экзамена по педагогической переподготовке определяются ОВПО самостоятельно.

Лица зачисляются на курсы по соответствующему профилю при условии сдачи ими специального экзамена.

С лицами, зачисленными на курсы, ОВПО заключает договор о предоставлении образовательных услуг по педагогической переподготовке.

Образовательная программа педагогической переподготовки разрабатывается ОВПО самостоятельно.

Образовательные программы педагогической переподготовки для лиц, уволенных с воинской службы, разрабатываются и утверждаются Министерством обороны РК по согласованию с уполномоченными органами в области образования, науки и высшего образования.

ОВПО самостоятельно определяет форму и процедуру проведения итоговой аттестации обучившихся.

При освоении образовательной программы и успешной сдаче итоговой аттестации лицам, прошедшим обучение по педагогической переподготовке, выдается бессрочный сертификат о педагогической переподготовке.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2025 года.