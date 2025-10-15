#АЭС в Казахстане
Право

Подготовка и проверка знаний специалистов в области промышленной безопасности: внесены изменения

Фото: freepik
Министр по чрезвычайным ситуациям приказом от 7 октября 2025 года внес изменения в Правила подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что порядок подготовки, переподготовки в области промышленной безопасности руководителей, специалистов и работников юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, персонал которых подлежит сдаче экзамена по вопросам промышленной безопасности, устанавливается на основе непрерывности обучения, где качество обучения проверяется посредством сдачи экзамена путем тестирования с использованием компьютерных программ или в письменной форме на государственном или русском языках по выбору экзаменуемого лица.

Подготовке подлежат руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

  • работники, выполняющие работы на опасных производственных объектах, – ежегодно с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее десяти часов;
  • руководители, специалисты, инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее сорока часов.

Лица, указанные в подпункте 2, могут осуществлять обучение самостоятельно по типовой программе, утверждаемой уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Также говорится, что переподготовке подлежат руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, с предварительным обучением по десятичасовой программе.

В новой редакции также изложены:

  • Типовая программа.
  • Программа по подготовке, переподготовке по вопросам промышленной безопасности.
  • Учебный план подготовки, переподготовки по вопросам промышленной безопасности и т.д.

Приказ вводится в действие 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
