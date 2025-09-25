За какой транспорт сельхозпроизводители не платят налоги в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом Минсельхоза от 18 сентября 2025 года утвержден перечень специализированной сельхозтехники, по которому производители сельхозпродукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также члены крестьянского или фермерского хозяйства не являются плательщиками налога на транспорт.
Так, в Перечень специализированной сельскохозяйственной техники, по которому юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции не являются плательщиками налога на транспортные средства, вошли:
- Автомобили-цистерны для перевозки молока или воды для сельскохозяйственных целей.
- Автомобили ветеринарной службы.
- Автозообиологические лаборатории.
- Автокормовозы.
- Автопогрузчики.
- Автозаправщики сеялок.
- Автомашины для внесения удобрений.
- Автозагрузчик самолетов минеральными удобрениями и ядохимикатами.
- Автотранспортировщики штабелей тюков.
- Авторазбрасыватель приманок.
- Ботвоуборочные машины.
- Воздушное судно АН-2 – сельскохозяйственный.
- Жатки самоходные.
- Зерноуборочные комбайны.
- Тракторы, самоходные шасси и мобильные энергетические средства.
- Кормоуборочные комбайны.
- Автомобили-мастерские по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин.
- Самоходные косилки.
- Стогообразователи.
- Уборочные комбайны (по сбору корнеплодов, картофеля, томатов, зеленого горошка, хлопка и другой сельскохозяйственной продукции).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript