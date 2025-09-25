#АЭС в Казахстане
Право

За какой транспорт сельхозпроизводители не платят налоги в Казахстане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 09:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом Минсельхоза от 18 сентября 2025 года утвержден перечень специализированной сельхозтехники, по которому производители сельхозпродукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также члены крестьянского или фермерского хозяйства не являются плательщиками налога на транспорт.

Так, в Перечень специализированной сельскохозяйственной техники, по которому юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции не являются плательщиками налога на транспортные средства, вошли:

  • Автомобили-цистерны для перевозки молока или воды для сельскохозяйственных целей.
  • Автомобили ветеринарной службы.
  • Автозообиологические лаборатории.
  • Автокормовозы.
  • Автопогрузчики.
  • Автозаправщики сеялок.
  • Автомашины для внесения удобрений.
  • Автозагрузчик самолетов минеральными удобрениями и ядохимикатами.
  • Автотранспортировщики штабелей тюков.
  • Авторазбрасыватель приманок.
  • Ботвоуборочные машины.
  • Воздушное судно АН-2 – сельскохозяйственный.
  • Жатки самоходные.
  • Зерноуборочные комбайны.
  • Тракторы, самоходные шасси и мобильные энергетические средства.
  • Кормоуборочные комбайны.
  • Автомобили-мастерские по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин.
  • Самоходные косилки.
  • Стогообразователи.
  • Уборочные комбайны (по сбору корнеплодов, картофеля, томатов, зеленого горошка, хлопка и другой сельскохозяйственной продукции).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
