За какой транспорт сельхозпроизводители не платят налоги в Казахстане

Приказом Минсельхоза от 18 сентября 2025 года утвержден перечень специализированной сельхозтехники, по которому производители сельхозпродукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также члены крестьянского или фермерского хозяйства не являются плательщиками налога на транспорт.

Так, в Перечень специализированной сельскохозяйственной техники, по которому юридические лица – производители сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), а также глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства по используемой в процессе собственного производства сельскохозяйственной продукции не являются плательщиками налога на транспортные средства, вошли:

Автомобили-цистерны для перевозки молока или воды для сельскохозяйственных целей.

Автомобили ветеринарной службы.

Автозообиологические лаборатории.

Автокормовозы.

Автопогрузчики.

Автозаправщики сеялок.

Автомашины для внесения удобрений.

Автозагрузчик самолетов минеральными удобрениями и ядохимикатами.

Автотранспортировщики штабелей тюков.

Авторазбрасыватель приманок.

Ботвоуборочные машины.

Воздушное судно АН-2 – сельскохозяйственный.

Жатки самоходные.

Зерноуборочные комбайны.

Тракторы, самоходные шасси и мобильные энергетические средства.

Кормоуборочные комбайны.

Автомобили-мастерские по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин.

Самоходные косилки.

Стогообразователи.

Уборочные комбайны (по сбору корнеплодов, картофеля, томатов, зеленого горошка, хлопка и другой сельскохозяйственной продукции).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.