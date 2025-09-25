Обновлены требования для оказания госуслуг претендующим на занятие нотариальной деятельностью

Министр юстиции приказом от 19 сентября 2025 года внес изменения в Правила оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие нотариальной деятельностью", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью и успешно прошедшее стажировку у нотариуса, занимающегося частной практикой, или у государственного нотариуса, направляет в Комиссию по аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, создаваемой при департаментах юстиции, через веб-портал "электронного правительства" документы по месту жительства. Заявление в форме электронного документа подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Основные требования к оказанию государственной услуги, размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания, перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги и основания для отказа, изложены в Перечне.

Сведения о документе, удостоверяющем личность услугополучателя, о лицензии, о наличии либо отсутствии судимости и о состоянии/не состоянии на диспансерном учете у нарколога и психиатра услугодатель получает из соответствующих информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатель получает согласие заявиетля на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами РК.

Услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию. Через портал услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления на государственную услугу.

Документы услугополучателя о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 11 рабочих дней. По итогам рассмотрения комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

Петендент на право занятия нотариальной деятельностью, при подаче заявления определяет язык (казахский или русский) проведения аттестации.

В допуске к аттестации отказывается, если заявитель не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона "О нотариате".

Для отказа в оказании государственной услуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Возражение заявителя по предварительному решению принимается услугодателем в течение 2 рабочих дней со дня его получения.

По результатам заслушивания комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

Вместе с тем в Правилах оказания государственной услуги "Выдача лицензии на право занятия нотариальной деятельностью" уточняется, что лицо, претендующее на право занятия нотариальной деятельностью, направляет через веб-портал "электронного правительства" документы на получение или переоформление лицензии в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП).

При этом по выбору заявителя государственная услуга может оказываться по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью".

Переоформление лицензии осуществляется в случае изменения фамилии, имени, отчества услугополучателя.

Основные требования к оказанию государственной услуги, включающие характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги, изложены в Перечне.

Приказ вводится в действие с 5 октября 2025 года.