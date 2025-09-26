#АЭС в Казахстане
Право

Ограничения на выдачу беззалоговых потребительских займов планируют ввести в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 09:44
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало поправки в Правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на ограничение темпов роста потребительского кредитования и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки граждан.

В частности, предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.

Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

  • при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней или по микрокредитам свыше 1 дня;
  • при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу или вознаграждению за последние 36 месяцев;
  • за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств. 

Ранее мы рассказали, что обновлены правила представления заключения о поступлении валютной выручки.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
