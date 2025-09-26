#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.68
636.26
6.48
Право

Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью

ветеринар с щенком на руках, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 14:26 Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства приказом от 18 сентября 2025 года внес изменения в Правила выдачи лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок одной из глав изложен в новой редакции – "Порядок переоформления лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии".

Так, уточняется, что государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам на платной основе.

При оказании государственной услуги в бюджет по месту нахождения услугополучателя уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в области ветеринарии, который составляет:

  • за выдачу лицензии – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);
  • за переоформление лицензии – 10% от ставки сбора за выдачу лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП). 

Данные изменения вводятся в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
11:37, 19 сентября 2025
Обновлены правила выдачи лицензии на медицинскую деятельность
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
19:22, 18 сентября 2025
Как покупателям заставить продавцов соблюдать правила торговли: у вас – товар, у нас – КоАП
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
10:17, 12 сентября 2025
В Казахстане запускают пилот "Цифровая ипотека" для вторичного жилья
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: