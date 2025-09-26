Изменились правила выдачи лицензии на занятие ветеринарной деятельностью

Министр сельского хозяйства приказом от 18 сентября 2025 года внес изменения в Правила выдачи лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии, сообщает Zakon.kz.

В частности, заголовок одной из глав изложен в новой редакции – "Порядок переоформления лицензии для занятия деятельностью в сфере ветеринарии".

Так, уточняется, что государственная услуга оказывается физическим и юридическим лицам на платной основе.

При оказании государственной услуги в бюджет по месту нахождения услугополучателя уплачивается лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в области ветеринарии, который составляет:

за выдачу лицензии – 6 МРП (23 592 тенге в 2025 году);

в 2025 году); за переоформление лицензии – 10% от ставки сбора за выдачу лицензии.

Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "электронного правительства" (ПШЭП).

Данные изменения вводятся в действие с 1 января 2026 года.