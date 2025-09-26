#АЭС в Казахстане
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 17:01 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • В Казахстане усилены меры по противодействию отмыванию доходов: вводятся новые субъекты финмониторинга, запрещено создание банков-ширм, внедряется понятие "подозрительная деятельность", устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами.
  • Обновлены Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда
  • В Казахстане принят план по обеспечению устойчивости государственных финансов до 2027 года.
  • Правительство утвердило перечень разрешенных для культивации сортов конопли.
  • Онкоскрининг включили в перечень ГОБМП для казахстанцев.
  • Минфин запустил пилотный проект по налоговому администрированию сбора налогов на имущество и транспорт физических лиц.
  • Какие государства включены в перечень государств с льготным налогообложением с 1 января 2026 года.
  • Сельхозтехнику, применяемую сельхозпроизводителями и фермерами в собственном производстве, освободили от НДС.
  • Какие сборы взимает перевозчик с пассажиров при продаже и переоформлении билетов на поезда.
  • Плату за ускоренный пропуск грузовиков и взнос за бронь очереди на границе ввели в Казахстане.
  • Изменились Правила пропуска через государственную границу транспортных средств и грузов.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
