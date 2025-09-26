Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- В Казахстане усилены меры по противодействию отмыванию доходов: вводятся новые субъекты финмониторинга, запрещено создание банков-ширм, внедряется понятие "подозрительная деятельность", устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами.
- Обновлены Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда
- В Казахстане принят план по обеспечению устойчивости государственных финансов до 2027 года.
- Правительство утвердило перечень разрешенных для культивации сортов конопли.
- Онкоскрининг включили в перечень ГОБМП для казахстанцев.
- Минфин запустил пилотный проект по налоговому администрированию сбора налогов на имущество и транспорт физических лиц.
- Какие государства включены в перечень государств с льготным налогообложением с 1 января 2026 года.
- Сельхозтехнику, применяемую сельхозпроизводителями и фермерами в собственном производстве, освободили от НДС.
- Какие сборы взимает перевозчик с пассажиров при продаже и переоформлении билетов на поезда.
- Плату за ускоренный пропуск грузовиков и взнос за бронь очереди на границе ввели в Казахстане.
- Изменились Правила пропуска через государственную границу транспортных средств и грузов.
