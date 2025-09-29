МСХ утвердило правила содержания в неволе редких видов рыб
Правила устанавливают порядок содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Так, говорится, что содержание и разведение в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, осуществляются в целях:
- сохранения и увеличения их численности;
- научных исследований;
- их интродукции, реинтродукции и гибридизации;
- использования их в предпринимательской деятельности.
Искусственное разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, осуществляется в соответствии со статьей 19 Закона.
Содержание и разведение в неволе или полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, разрешаются физическим и юридическим лицам при соблюдении ими следующих требований:
- наличие условий для содержания видов рыб и других водных животных в соответствии с их биологическими, видовыми, индивидуальными особенностями.
Минимальные нормы площадей для содержания и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, указаны в приложении к правилам.
- выполнение в необходимых объемах ветеринарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;
- наличие специалистов ветеринарного профиля и лиц с навыками по содержанию видов рыб и других водных животных в неволе или полувольных условиях;
- при изъятии из природной среды: наличие решения правительства РК об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных и разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, выданного согласно правилам выдачи разрешений, на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;
- при импорте: наличие разрешения на импорт на территорию РК видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции, выданного согласно правилам выдачи административным органом разрешений на импорт, экспорт или реэкспорт с территории республики видов рыб и других водных животных;
- при приобретении: наличие договора купли-продажи или договора дарения;
- по видам, подпадающим под действие Конвенции: наличие уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения І и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Также говорится, что уход за рыбами и другими водными животными осуществляется с соблюдением условий, исключающих их травмирование, стресс и дискомфорт.
Минимальные нормы площадей для содержания и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, утверждены для следующих видов:
- Каспийская минога
- Сибирский осетр
- Шип (аральская и илийская популяции)
- Сырдарьинский лжелопатонос
- Волжская многотычинковая сельдь
- Каспийский и аральский лосось
- Таймень и Нельма
- Щуковидный жерех (лысач)
- Аральский и Туркестанский усач
- Илийская маринка
- Чуйская остролучка
- Балхашский окунь
- Чаткальский подкаменьщик
- Белорыбица.
Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.