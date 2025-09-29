МСХ утвердило правила содержания в неволе редких видов рыб

Приказом МСХ от 22 сентября 2025 года утверждены Правила содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Так, говорится, что содержание и разведение в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, осуществляются в целях:

сохранения и увеличения их численности;

научных исследований;

их интродукции, реинтродукции и гибридизации;

использования их в предпринимательской деятельности.

Искусственное разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, осуществляется в соответствии со статьей 19 Закона.

Содержание и разведение в неволе или полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции, разрешаются физическим и юридическим лицам при соблюдении ими следующих требований:

наличие условий для содержания видов рыб и других водных животных в соответствии с их биологическими, видовыми, индивидуальными особенностями.

Минимальные нормы площадей для содержания и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, указаны в приложении к правилам.

выполнение в необходимых объемах ветеринарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

наличие специалистов ветеринарного профиля и лиц с навыками по содержанию видов рыб и других водных животных в неволе или полувольных условиях;

при изъятии из природной среды: наличие решения правительства РК об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных и разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, выданного согласно правилам выдачи разрешений, на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными;

наличие решения правительства РК об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных и разрешения на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными, выданного согласно правилам выдачи разрешений, на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными; при импорте: наличие разрешения на импорт на территорию РК видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции, выданного согласно правилам выдачи административным органом разрешений на импорт, экспорт или реэкспорт с территории республики видов рыб и других водных животных;

наличие разрешения на импорт на территорию РК видов рыб и других водных животных, подпадающих под действие Конвенции, выданного согласно правилам выдачи административным органом разрешений на импорт, экспорт или реэкспорт с территории республики видов рыб и других водных животных; при приобретении: наличие договора купли-продажи или договора дарения;

наличие договора купли-продажи или договора дарения; по видам, подпадающим под действие Конвенции: наличие уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения І и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Также говорится, что уход за рыбами и другими водными животными осуществляется с соблюдением условий, исключающих их травмирование, стресс и дискомфорт.

Минимальные нормы площадей для содержания и разведения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, утверждены для следующих видов:

Каспийская минога

Сибирский осетр

Шип (аральская и илийская популяции)

Сырдарьинский лжелопатонос

Волжская многотычинковая сельдь

Каспийский и аральский лосось

Таймень и Нельма

Щуковидный жерех (лысач)

Аральский и Туркестанский усач

Илийская маринка

Чуйская остролучка

Балхашский окунь

Чаткальский подкаменьщик

Белорыбица.

Приказ вводится в действие с 7 октября 2025 года.