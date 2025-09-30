В Казахстане утвердили требования к условиям культивирования конопли

Постановлением правительства утверждены требования к условиям культивирования и определению допустимого содержания тетрагидроканнабинола в растении конопли (каннабиса), разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств.

Также определено допустимое содержание тетрагидроканнабинола (ТГК) в конопле (каннабис) в количестве до 0,3% в сухой массе, разрешенном к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, юридическими лицами.

Требования устанавливают условия культивирования конопли (каннабиса) в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Так, говорится, что для культивирования допускаются семена сортов конопли, включенных в перечень сортов растения конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ.

Сорта, используемые для посева конопли (каннабиса), должны быть переданы на государственное сортоиспытание и включены в Государственный реестр в соответствии с Законом "О семеноводстве".

При этом не допускается посев семян второй и последующих репродукций.

Культивирование конопли осуществляется при наличии лицензии.

Посевы конопли должны быть размещены на расстоянии не менее двух километров от населенных пунктов, автомобильных дорог общего пользования и посевов иных сельскохозяйственных культур с обеспечением защитной зоны с четким определением границ посевных площадей, установлением ограждения сетчатой или колючей проволокой по периметру участка, обеспечением круглосуточной охраны и установлением одного въезда/выезда.

Перед использованием семена конопли подлежат обязательному исследованию, подтверждающему, что уровень содержания ТГК не превышает установленную норму.

Исследование семян конопли, готовых к посеву, проводится до начала полевых работ.

Проведение исследования растений конопли на содержание ТГК является обязательным в течение вегетационного периода и осуществляется в следующие сроки:

в период активного роста – через 40-45 дней после посева;

на предуборочной стадии – через 90-120 дней/перед началом уборки урожая.

Исследование семян и растений конопли на содержание ТГК проводится органом судебной экспертизы на договорной основе за счет средств юридических лиц, занимающихся культивированием конопли (каннабиса) на основании лицензии.

По результатам исследования органом судебной экспертизы оформляется заключение специалиста о содержании ТГК в семенах или растениях конопли (каннабиса).

В случае выявления превышения установленного уровня содержания ТГК по результатам исследования проверке подлежит вся посевная площадь.

Указывается, что посевы конопли, содержащие ТГК в количестве, превышающем установленный уровень, подлежат уничтожению.

Для проведения исследования в орган судебной экспертизы предоставляются объекты исследования – семена и культивированные растения конопли.

Отобранные образцы растений конопли (каннабиса) необходимо предоставлять на специализированное исследование незамедлительно для исключения возможности видоизменения состава предоставленных на исследование объектов из-за свойств веществ растительного происхождения (окисление органических компонентов, преобразование состава, подверженность гнилостным изменениям).

В качестве упаковки необходимо использовать бумажный или волокнистый материал (пакеты, мешки и т.д.) для исключения возможности повреждения объектов и их видоизменения при условиях транспортировки и хранения. Упаковки должны быть пронумерованы, в заявлении должны быть указаны общая площадь посева и места изъятия данных пронумерованных объектов.

Постановление вводится в действие с 30 сентября 2025 года.

Ранее мы рассказали, какие сорта конопли разрешили культивировать в Казахстане.