Право

Утверждены правила промышленной переработки конопли

конопля в промышленных масштабах, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 15:56 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 7 ноября 2025 года утверждены Правила промышленной переработки сортов растения конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что промышленная переработка сортов растения конопли (каннабиса) состоит из технологических процессов, осуществляемых в различных отраслях промышленности в целях получения конечной продукции, и включает приемку на промышленную переработку, первичную или глубокую переработку.

Субъекты промышленно-инновационной деятельности, осуществляющие промышленную переработку конопли (каннабиса), принимают стебли конопли партиями.

Партией считается любое количество стеблей конопли одного сорта растения, разрешенного к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, одного срока уборки, предназначенное для одновременной сдачи и оформленное одним документом.

Стебли конопли принимаются в рулонах либо прессованных тюках на основании заключения экспертизы, подтверждающей, что уровень содержания ТГК в растении конопли не превышает норму, установленную законодательством РК, выданного государственным юридическим лицом, осуществляющим судебно-экспертную деятельность, в установленном законодательством порядке.

Правила также предусматривают порядок глубокой переработки конопли.

Глубокая переработка конопли включает технологические процессы, направленные на получение продукции с высокой добавленной стоимостью:

  • текстильная промышленность – производство льнопеньковых тканей, канатов, нетканых материалов, технических нитей и другое;
  • целлюлозно-бумажная промышленность – производство бумаги, картона, фильтровальных материалов и другое;
  • строительная промышленность – изготовление арболита, конопляного бетона (hempcrete), теплоизоляционных плит и другое;
  • пищевая промышленность и кормовые культуры – производство пищевого масла, жмыха, муки, белковых концентратов, кормов для животных и других продуктов;
  • биокомпозиты – производство деталей для автомобилестроения, мебели, упаковки и другое.

Глубокая переработка конопли (каннабиса) предусматривает применение различных технологических процессов, направленных на производство продукции, соответствующей стандартам и требованиям безопасности.

Постановление вводится в действие с 22 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
