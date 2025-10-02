Правила ведения госреестра селекционных достижений изменили в Казахстане

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 25 сентября 2025 года внес поправки в Правила ведения Государственного реестра селекционных достижений, рекомендуемых к использованию в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Поправками установлено, что заносимые по результатам государственных испытаний в Госреестр сорта должны превышать по урожайности стандарты, не уступать им в устойчивости к основным болезням или иметь особые хозяйственно ценные признаки, определяющие цель использования сорта, а также соответствовать критериям отличимости, однородности и стабильности.

Помимо этого, добавлена новая норма, согласно которой одновременно с гибридом, заносимым в госреестр по результатам государственных испытаний, по согласованию с оригинаторами вносятся его родительские компоненты.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2025 года.