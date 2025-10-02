#АЭС в Казахстане
Право

Обновлен порядок разработки концепций, нацпроектов и комплексных планов

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 12:16 Фото: senate.parlam.kz
Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 25 сентября 2025 года внесены изменения в Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ изложен в новой редакции.

Так, говорится, что процесс разработки состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, формирования видения, определения приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, ресурсного обеспечения, а также выстраивания коммуникаций, согласования, утверждения и публикации в установленном законодательством порядке.

Указывается, что при разработке документов, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного доступа, к обсуждению при необходимости привлекаются сотрудники заинтересованных государственных органов, научно-исследовательских организаций, представители гражданского общества, бизнеса, эксперты.

Уполномоченные органы по государственному планированию, в области государственной статистики рассматривают проекты методик расчетов целевых индикаторов или показателей результатов соответствующих документов в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.

Предусмотрено, что государственный орган-разработчик обеспечивает публикацию на своем интернет-ресурсе утвержденного документа и методики расчета целевых индикаторов и  показателей результатов.

Разработка методик расчета целевых индикаторов и показателей результатов не требуется:

  • по целевым индикаторам, показателям результатов, рассчитываемым в соответствии с методиками расчета административных показателей, разработанных и утвержденных органом-разработчиком в рамках Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе;
  • по целевым индикаторам, показателям результатов, включенным в планы развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы и по которым имеются утвержденные методики расчетов;
  • по целевым индикаторам и показателям результатов документов, принятых до введения в действие СГП.

Реализацией является процесс достижения установленных документом ожидаемых результатов, обозначенных в виде целевых индикаторов и показателей результатов.

Корректировка представляет собой процесс внесения изменений и дополнений в утвержденный документ.

В последний год реализации документов корректировка целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов не допускается.

Мониторинг как процесс контроля за исполнением установленных документом мер/действий и достижением заданных ожидаемых результатов включает в себя сбор, систематизацию, анализ и обобщение отчетной и другой информации о ходе реализации документа.

Источниками информации для анализа, разработки и мониторинга документов являются:

  • официальная статистическая информация уполномоченного органа в области государственной статистики, административные данные, ведомственные статистические наблюдения государственных органов;
  • международная статистика, в том числе международные рейтинги, результаты Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций;
  • итоги мониторинга, в том числе результаты оперативного мониторинга проектного управления, отчеты и заключения о реализации документов СГП, иных документов планирования, а также результаты общественного мониторинга, проводимого в установленном законодательством порядке;
  • отчеты об исполнении бюджетов;
  • социологические исследования, опросы, заключения независимых экспертов;
  • другие источники.

При проведении анализа состояния отрасли/сферы как один из методов используется SWOT-анализ.

При необходимости уполномоченным органом по государственному планированию в пределах утвержденного бюджета осуществляется выездной мониторинг реализации концепций, национальных проектов, государственных программ с посещением объектов/проектов.

Результаты выездного мониторинга включаются в сводную информацию об итогах реализации указанных документов за отчетный период.

Финансирование реализации документов осуществляется согласно требованиям, установленным бюджетным законодательством республики.

Предполагаемые объемы финансирования документов определяются с учетом прогноза социально-экономического развития РК, параметров республиканского и местных бюджетов на плановый период.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: