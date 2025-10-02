Обновлен порядок разработки концепций, нацпроектов и комплексных планов
В частности, документ изложен в новой редакции.
Так, говорится, что процесс разработки состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, формирования видения, определения приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, ресурсного обеспечения, а также выстраивания коммуникаций, согласования, утверждения и публикации в установленном законодательством порядке.
Указывается, что при разработке документов, за исключением документов, содержащих информацию ограниченного доступа, к обсуждению при необходимости привлекаются сотрудники заинтересованных государственных органов, научно-исследовательских организаций, представители гражданского общества, бизнеса, эксперты.
Уполномоченные органы по государственному планированию, в области государственной статистики рассматривают проекты методик расчетов целевых индикаторов или показателей результатов соответствующих документов в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.
Предусмотрено, что государственный орган-разработчик обеспечивает публикацию на своем интернет-ресурсе утвержденного документа и методики расчета целевых индикаторов и показателей результатов.
Разработка методик расчета целевых индикаторов и показателей результатов не требуется:
- по целевым индикаторам, показателям результатов, рассчитываемым в соответствии с методиками расчета административных показателей, разработанных и утвержденных органом-разработчиком в рамках Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе;
- по целевым индикаторам, показателям результатов, включенным в планы развития государственных органов, областей, городов республиканского значения, столицы и по которым имеются утвержденные методики расчетов;
- по целевым индикаторам и показателям результатов документов, принятых до введения в действие СГП.
Реализацией является процесс достижения установленных документом ожидаемых результатов, обозначенных в виде целевых индикаторов и показателей результатов.
Корректировка представляет собой процесс внесения изменений и дополнений в утвержденный документ.
В последний год реализации документов корректировка целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов не допускается.
Мониторинг как процесс контроля за исполнением установленных документом мер/действий и достижением заданных ожидаемых результатов включает в себя сбор, систематизацию, анализ и обобщение отчетной и другой информации о ходе реализации документа.
Источниками информации для анализа, разработки и мониторинга документов являются:
- официальная статистическая информация уполномоченного органа в области государственной статистики, административные данные, ведомственные статистические наблюдения государственных органов;
- международная статистика, в том числе международные рейтинги, результаты Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций;
- итоги мониторинга, в том числе результаты оперативного мониторинга проектного управления, отчеты и заключения о реализации документов СГП, иных документов планирования, а также результаты общественного мониторинга, проводимого в установленном законодательством порядке;
- отчеты об исполнении бюджетов;
- социологические исследования, опросы, заключения независимых экспертов;
- другие источники.
При проведении анализа состояния отрасли/сферы как один из методов используется SWOT-анализ.
При необходимости уполномоченным органом по государственному планированию в пределах утвержденного бюджета осуществляется выездной мониторинг реализации концепций, национальных проектов, государственных программ с посещением объектов/проектов.
Результаты выездного мониторинга включаются в сводную информацию об итогах реализации указанных документов за отчетный период.
Финансирование реализации документов осуществляется согласно требованиям, установленным бюджетным законодательством республики.
Предполагаемые объемы финансирования документов определяются с учетом прогноза социально-экономического развития РК, параметров республиканского и местных бюджетов на плановый период.
Приказ вступает в силу со дня его подписания.