Разработка концепций, доктрин и нацпроектов в Казахстане: утвержден порядок

Заместитель премьер-министра – министра национальной экономики приказом от 29 октября 2024 года утвердил Порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок разработки, реализации, корректировки и проведения мониторинга концепций, национальных проектов, доктрин (стратегий), комплексных планов.

Процесс разработки состоит из инициирования документа, анализа текущей ситуации, формирования видения, определения приоритетов, целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов, путей их достижения, ресурсного обеспечения, а также выстраивания коммуникаций, в том числе при его публичном обсуждении, согласовании, утверждении и публикации в установленном законодательством порядке.

Документ, за исключением содержащего государственные секреты или служебную информацию ограниченного доступа, размещается на интернет-портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения с заинтересованными организациями, лицами и государственными органами и дорабатывается с учетом поступивших предложений.

Реализацией является процесс достижения установленных документом ожидаемых результатов, обозначенных в виде целевых индикаторов и показателей результатов.

Корректировка представляет собой процесс внесения изменений и дополнений в утвержденный документ.

Мониторинг как процесс контроля за исполнением установленных документом мер/действий и достижением заданных ожидаемых результатов включает в себя сбор, систематизацию, анализ и обобщение отчетной и другой информации о ходе реализации документа.

Источниками информации для анализа, разработки и мониторинга документов являются:

официальная статистическая информация уполномоченного органа в области государственной статистики, административные данные, ведомственные статистические наблюдения государственных органов;

международная статистика, в том числе международные рейтинги, результаты Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций;

итоги мониторинга, в том числе результаты оперативного мониторинга проектного управления, отчеты и заключения о реализации документов СГП, иных документов планирования, а также результаты общественного мониторинга, проводимого в установленном законодательством порядке;

отчеты об исполнении бюджетов;

социологические исследования, опросы, заключения независимых экспертов;

другие источники.

При проведении анализа состояния отрасли/сферы как один из методов используется SWOT-анализ.

Разработка концепции

Концепция является документом, определяющим видение системных преобразований развития конкретной отрасли/сферы на период не менее пяти лет, а также основных принципов и подходов по их реализации.

Структура концепции состоит из следующих разделов:

паспорт (основные параметры);

анализ текущей ситуации;

обзор международного опыта;

видение развития конкретной отрасли/сферы;

основные принципы и подходы развития (по задачам/направлениям);

целевые индикаторы и ожидаемые результаты;

план действий по реализации концепции.

План действий по реализации концепции является неотъемлемой частью концепции и разрабатывается с целью организации и координации действий по реализации концепции для своевременного и полноценного достижения показателей и получения ожидаемых результатов.

Мероприятия Плана действий увязываются с подходами, отраженными в концепции.

21. При уточнении терминов и определений, использованных в концепции, предусматривается подраздел, разъясняющий их смысл.

По концепциям, разрабатываемым государственными органами, входящими в структуру правительства и утверждаемыми президентом РК, планы действий по их реализации утверждаются правительством РК.

Указывается, что государственный орган-разработчик и соисполнители, ответственные за достижение целевых индикаторов концепции, предусматривают в своих бюджетах средства, необходимые для достижения поставленных концепцией целей, задач, целевых индикаторов и показателей результатов.

Для эффективной и своевременной реализации концепции и плана действий государственный орган-разработчик и соисполнители на протяжении всего планового периода в пределах своих полномочий проводят:

анализ рисков – отслеживают возможные риски, которые повлияют на ход реализации концепции и воспрепятствуют достижению запланированных целей, целевых индикаторов и показателей результатов;

управление рисками – осуществляют необходимые мероприятия (в том числе ранее запланированные) в случае усиления вероятности или наступления риска недостижения запланированных целей, целевых индикаторов и показателей результатов.

Основанием для корректировки концепции и плана действий по ее реализации являются Послание президента РК к народу Казахстана, поручения президента РК, руководства Администрации президента РК, премьер-министра РК.

При этом в последний год реализации концепции корректировка целей, целевых индикаторов, задач и показателей результатов не допускается.

Мониторинг концепции проводится один раз в год по итогам года в виде отчета о реализации концепции, сформированного на основании информации государственного органа-разработчика и соисполнителей.

Государственный орган-разработчик на основе полученной информации формирует отчет о реализации концепции и в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, направляет уполномоченному органу по государственному планированию и размещает его на своем интернет-ресурсе (за исключением информации ограниченного доступа).

Уполномоченный орган по государственному планированию в срок до 15 июня года, следующего за отчетным годом, направляет в Аппарат правительства РК сводную информацию об итогах реализации концепций в отчетном году.

Полнота, качество, достоверность и своевременность представления результатов мониторинга концепций обеспечивается государственными органами-разработчиками и соисполнителями, ответственными за их реализацию.

Документ также устанавливает:

порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга национальных проектов;

порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга доктрин (стратегий);

порядок разработки, реализации, корректировки и мониторинга комплексных планов;

план действий по реализации концепции.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.