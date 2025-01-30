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Право

Где предприниматели могут маркировать обувные товары: утвержден перечень складских помещений

Барахолка, бутики, вещи, одежда, торговля, обувь, обувной отдел , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
Министр промышленности приказом от 28 января 2025 года утвердил перечень складских помещений, в которых юридическим лицам и ИП, осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка таких товаров, сообщает Zakon.kz.

На дату принятия документа в перечень входят 10 складских помещений, собственниками которых являются:

  • ТОО "East trans logistics";
  • ТОО "Leader Trans Logistics";
  • ТОО "Иртыш-Восток Сервис";
  • ТОО "Линия одежды";
  • ТОО "Pro Hunt";
  • ТОО "Fashion Retail Group" /Фэшн Ритэйл Груп";
  • ТОО "Nova Sport Distribution";
  • ТОО "Буркит Сэйфти";
  • ТОО "Луи Вюиттон Казахстан";
  • ТОО "Кристиан Диор Кутюр Казахстан".

Приказ введен в действие с 28 января 2025 года.

Напомним, порядок включения складских помещений в перечень установлен Правилами маркировки и прослеживаемости обувных товаров.

Импортеры в бумажном или электронном виде подают в адрес министерства промышленности и строительства РК заявление для включения собственных складских помещений в Перечень складских помещений, к которому нужно приложить:

  • документы, подтверждающие наличие складского помещения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления арендой или на ином законном основании;
  • сведения о технических характеристиках, местах размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, входа лиц в складское помещение и выхода из него, средств видеонаблюдения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.
  • сведения об оборудовании для маркировки товаров средствами идентификации, с приложением электронных копий документов на указанное оборудование и фотографий оборудования.

Для включения в перечень складские помещения должны соответствовать следующим требованиям:

  • регистрация собственников или владельцев складских помещений в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров в качестве импортера;
  • размещение в здании, сооружении либо в их отдельной части;
  • наличие систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории, входа лиц на территорию и (или) в помещения и выхода с территории и (или) из помещений (где находятся документы, товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю), оборудованных средствами видеонаблюдения, функционирующими в круглосуточном режиме, позволяющими осуществлять просмотр видеоинформации о происшедших событиях в течение тридцати календарных дней на территории складского помещения;
  • оснащение соответствующим оборудованием и программным обеспечением для маркировки товаров средствами идентификации, материальными носителями.

Перечень будет актуализироваться уполномоченным органом по мере поступления заявок, но не более одного раза в квартал.

Ранее мы подробно рассказывали, что изменилось в правилах маркировки обуви.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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