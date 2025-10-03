Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- До конца 2028 года в Казахстане введен мораторий на расходование бюджетных средств на новые инициативы в социальной сфере, создание внебюджетных фондов и строительство зданий для госорганов.
- Минфин утвердил правила предоставления информации о ходе процедуры банкротства граждан.
- Обновлены правила принятия решений по управлению многоквартирным жилым домом.
- Кому из сотрудников правоохранительных органов полагаются жилищные выплаты: правительство утвердило перечень должностей.
- Ряд важных изменений внесли в правила внутренней торговли касательно оформления ценника, порядка возврата товаров, приобретаемых на распродаже и в рассрочку, а также торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.
- Требования к условиям культивирования конопли в промышленных целях утвердили в Казахстане.
- Минюст утвердил размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, применяемые с 1 января 2026 года.
- Новые Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов вводятся с 2026 года. Также значительно расширен перечень цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации.
- До конца года из Казахстана запретили вывозить заготовки из цветных металлов.
- Минфин утвердил новые коды органов государственных доходов.
- Свидетелю, имеющему право на защиту, предоставили возможность получить бесплатную помощь адвоката.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript