Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 15:28 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • До конца 2028 года в Казахстане введен мораторий на расходование бюджетных средств на новые инициативы в социальной сфере, создание внебюджетных фондов и строительство зданий для госорганов.
  • Минфин утвердил правила предоставления информации о ходе процедуры банкротства граждан.
  • Обновлены правила принятия решений по управлению многоквартирным жилым домом.
  • Кому из сотрудников правоохранительных органов полагаются жилищные выплаты: правительство утвердило перечень должностей.
  • Ряд важных изменений внесли в правила внутренней торговли касательно оформления ценника, порядка возврата товаров, приобретаемых на распродаже и в рассрочку, а также торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары.
  • Требования к условиям культивирования конопли в промышленных целях утвердили в Казахстане.
  • Минюст утвердил размеры ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, применяемые с 1 января 2026 года.
  • Новые Правила определения, опубликования стоимости цифровых активов вводятся с 2026 года. Также значительно расширен перечень цифровых активов, стоимость которых подлежит публикации.
  • До конца года из Казахстана запретили вывозить заготовки из цветных металлов.
  • Минфин утвердил новые коды органов государственных доходов.
  • Свидетелю, имеющему право на защиту, предоставили возможность получить бесплатную помощь адвоката.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
16:35, 01 октября 2025
Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 26 сентября 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:21, 19 сентября 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
