Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Общенациональный план по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане.

Юбилейную медаль к 30-летию Парламента РК учредил Токаев.

Чем будет заниматься Министерство искусственного интеллекта: утверждено положение.

Программу гарантий медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС до 2028 года утвердило правительство.

Получить и заменить водительские права можно онлайн: МВД и Министерство ИИ совместно запустили пилотный проект.

Пилотный проект по электронной регистрации новых автомобилей запустили в Казахстане.

Кто обязан подавать Декларацию об активах и обязательствах с 2025 года.

Обновлены правила сбора дактилоскопической информации граждан РК для получения паспорта и иностранцев для получения виз в загранучреждениях Казахстана.

Внедряются новые Правила организации оздоровления и отдыха детей в лагерях и санаториях.

Взносы на ОСМС для самозанятых установлены в размере 1% с 2026 года.

Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: ратифицировано Соглашение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: