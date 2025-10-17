Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Общенациональный план по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане.
- Юбилейную медаль к 30-летию Парламента РК учредил Токаев.
- Чем будет заниматься Министерство искусственного интеллекта: утверждено положение.
- Программу гарантий медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС до 2028 года утвердило правительство.
- Получить и заменить водительские права можно онлайн: МВД и Министерство ИИ совместно запустили пилотный проект.
- Пилотный проект по электронной регистрации новых автомобилей запустили в Казахстане.
- Кто обязан подавать Декларацию об активах и обязательствах с 2025 года.
- Обновлены правила сбора дактилоскопической информации граждан РК для получения паспорта и иностранцев для получения виз в загранучреждениях Казахстана.
- Внедряются новые Правила организации оздоровления и отдыха детей в лагерях и санаториях.
- Взносы на ОСМС для самозанятых установлены в размере 1% с 2026 года.
- Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: ратифицировано Соглашение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript