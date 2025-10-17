#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Общенациональный план по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта приняли в Казахстане.
  • Юбилейную медаль к 30-летию Парламента РК учредил Токаев.
  • Чем будет заниматься Министерство искусственного интеллекта: утверждено положение.
  • Программу гарантий медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС до 2028 года утвердило правительство.
  • Получить и заменить водительские права можно онлайн: МВД и Министерство ИИ совместно запустили пилотный проект.
  • Пилотный проект по электронной регистрации новых автомобилей запустили в Казахстане.
  • Кто обязан подавать Декларацию об активах и обязательствах с 2025 года.
  • Обновлены правила сбора дактилоскопической информации граждан РК для получения паспорта и иностранцев для получения виз в загранучреждениях Казахстана.
  • Внедряются новые Правила организации оздоровления и отдыха детей в лагерях и санаториях.
  • Взносы на ОСМС для самозанятых установлены в размере 1% с 2026 года.
  • Казахстанцы смогут посещать Армению по удостоверению личности: ратифицировано Соглашение.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:33, 20 марта 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 11 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
16:48, 18 апреля 2025
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: