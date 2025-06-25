Искусственным интеллектом намерены всерьез заняться парламентарии Казахстана

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева 25 июня 2025 года направила депзапрос премьер-министру Олжасу Бектенову о проведении парламентских слушаний по правовому регулированию искусственного интеллекта в сентябре этого года, сообщает Zakon.kz.

Озвучивая содержание документа, депутат отметила, что глава государства придает приоритетное значение развитию искусственного интеллекта, подчеркивая важность ускоренного роста этой отрасли.



"Однако, искусственный интеллект – это не просто технология. Его развитие требует комплексной готовности общества. Международные рейтинги оценивают такую готовность по ключевым компонентам: уровень цифровой трансформации, наличие инфраструктуры и зрелость нормативно-правовой базы", – сказала Смышляева.

По первым двум направлениям правительством уже реализуются меры – развивается инфраструктура, готовятся кадры, расширяются технопарки. При этом третьему компоненту – нормативно-правовой базе – пока уделяется недостаточно внимания.

"Мажилис сделал первый шаг – в текущей сессии принят в первом чтении законопроект об ИИ, а осенью мы завершим работу над ним. Однако базовый закон – это только начало масштабной комплексной работы, учитывающей специфику каждой отрасли при внедрении ИИ", – продолжила депутат.

Далее она перечислила актуальные вопросы, касающиеся ИИ.

Первое. В прошлом году была принята концепция развития ИИ, но ее статус пока не обеспечивает реального влияния на государственное планирование.

Второе. Не разработан системный подход к изменениям в уголовном, административном и процессуальном законодательстве – отсутствуют механизмы цифровых доказательств и цифровой криминалистики для расследований нарушений с использованием ИИ.

Третье. Уже сегодня такие отрасли, как например образование или здравоохранение, нуждаются в специальных этических стандартах применения ИИ. Однако специалистов с компетенциями по их разработке явно не хватает и место локальных экспертов занимают консультанты международных корпораций. Налицо конфликт интересов – "пчелы против меда".

Четвертое. Существует риск гиперрегулирования ИИ. При этом потенциал экспериментальных правовых режимов пока практически не используется.

Пятое. Все правила игры, которые создаются сегодня, – это правила для местных компаний. Бьем своих, чтобы другие боялись. А транснациональные игроки не боятся. Они просто обходят локальные требования. Это создает угрозы безопасности, усиливает зависимость от зарубежных решений и подрывает конкурентоспособность отечественного сектора.

Шестое. Сохраняются высокие риски в правоприменении – не хватает кадров, в том числе юридических, с цифровыми компетенциями для надлежащей реализации новых норм.

В связи с вышеизложенным депутаты предлагают:

Внедрить обязательную оценку цифровой зрелости секторов экономики или национальный индекс готовности перед широкомасштабным использованием ИИ с обязательным регуляторным аудитом.

Повысить статус Концепции развития ИИ в системе государственного планирования для обязательного учета ее положений при подготовке стратегий и программ.

Разработать на основании международных стандартов безопасности типовые регламенты применения ИИ в разных отраслях, обеспечить их экспертизу профильным комитетом по ИИ.

Актуализировать подходы к цифровой криминалистике, в том числе в части нарушений, связанных с использованием ИИ.

Расширить практику применения регуляторных "песочниц" для тестирования ИИ-технологий при надлежащей юридической защите пилотных проектов.

Обеспечить машиночитаемость цифровых нормативно-правовых актов и повышение квалификации специалистов юридического профиля в части особенностей правового регулирования ИИ.

"В свою очередь наша фракция совместно с правительством готова продолжить работать над правовым регулированием искусственного интеллекта в формате "живого закона" с обратной связью от бизнеса и экспертов", – резюмировала Екатерина Смышляева.

Комментируя этот депзапрос, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов сказал, что полностью поддерживает его.

"Это очень актуальный вопрос. Вы все знаете, что глава государства лично контролирует работу по развитию искусственного интеллекта в стране. Большая работа уже ведется со стороны правительства и отраслевого министерства. Важный шаг сделали и мы, депутаты Мажилиса. Наши депутаты инициировали и приняли в первом чтении проект закона об искусственном интеллекте. В сентябре рассмотрим его во втором чтении. Учитывая важность принятия и дальнейшей реализации соответствующего закона, поддерживаю ваше предложение и предлагаю совместно с правительством провести осенью парламентские слушания по данному вопросу. Думаю, во второй половине сентября мы могли бы провести", – сказал он.

Нужно, по словам Кошанова, собрать лучших международных экспертов, отечественных разработчиков и специалистов, а профильному комитету приступить к подготовке парламентских слушаний.

Ранее стало известно, что ИИ поможет следователям Казахстана раскрывать преступления.