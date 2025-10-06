#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
547.57
642.63
6.68
Право

Специальности, подлежащие сертификации в сфере здравоохранения: внесены изменения

Городской центр крови, донор крови, донорская кровь, донорство крови, сдача крови, переливание крови, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 10:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра здравоохранения от 30 сентября 2025 года внесены изменения в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, глава "Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским образованием в области общественного здоровья и менеджмента здравоохранения, санитарно-эпидемиологического профиля" изложена в новой редакции:

Специальность:

  • Общественное здоровье
  • Общественное здравоохранение
  • Медико-профилактическое дело
  • Медико-биологическое дело
  • Гигиена-эпидемиология.

Специализация:

  • Радиационная гигиена
  • Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории
  • Дезинфекционное дело
  • Паразитология
  • Бактериология
  • Вирусология
  • Гигиена труда
  • Гигиена детей и подростков
  • Гигиена питания
  • Коммунальная гигиена
  • Промышленная гигиена
  • Эпидемиология
  • Микробиология
  • Нутрициология
  • Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности (с чумой, холерой)
  • Биобезопасность при работе с особо опасными микроорганизмами II группы патогенности (с холерой).
  • Биобезопасность при работе с микроорганизмами II группы патогенности.

Также в новой редакции изложены главы:

  • Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским немедицинским образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля.
  • Специальности и специализации работников с техническим и профессиональным образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля.

Специальности:

  • Биология
  • Химия
  • Биотехнология
  • Химическая технология органических веществ
  • Химическая технология неорганических веществ
  • Гигиена и эпидемиология
  • Санитарный фельдшер
  • Лабораторная диагностика (лаборант, помощник врача-лаборанта, фельдшер-лаборант).

Специализации:

  • Полевая биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.
  • Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории.
  • Дезинфекционное дело.
  • Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
12:46, 25 августа 2025
В Казахстане расширили перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
Обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации
14:30, 04 июня 2025
Обновлен перечень НПА, не подлежащих госрегистрации
В Казахстане обновили правила сертификации в сфере легкой авиации
12:04, 14 января 2025
В Казахстане обновили правила сертификации в сфере легкой авиации
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: