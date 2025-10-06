Специальности, подлежащие сертификации в сфере здравоохранения: внесены изменения
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра здравоохранения от 30 сентября 2025 года внесены изменения в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.
Так, глава "Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским образованием в области общественного здоровья и менеджмента здравоохранения, санитарно-эпидемиологического профиля" изложена в новой редакции:
Специальность:
- Общественное здоровье
- Общественное здравоохранение
- Медико-профилактическое дело
- Медико-биологическое дело
- Гигиена-эпидемиология.
Специализация:
- Радиационная гигиена
- Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории
- Дезинфекционное дело
- Паразитология
- Бактериология
- Вирусология
- Гигиена труда
- Гигиена детей и подростков
- Гигиена питания
- Коммунальная гигиена
- Промышленная гигиена
- Эпидемиология
- Микробиология
- Нутрициология
- Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности (с чумой, холерой)
- Биобезопасность при работе с особо опасными микроорганизмами II группы патогенности (с холерой).
- Биобезопасность при работе с микроорганизмами II группы патогенности.
Также в новой редакции изложены главы:
- Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским немедицинским образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля.
- Специальности и специализации работников с техническим и профессиональным образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля.
Специальности:
- Биология
- Химия
- Биотехнология
- Химическая технология органических веществ
- Химическая технология неорганических веществ
- Гигиена и эпидемиология
- Санитарный фельдшер
- Лабораторная диагностика (лаборант, помощник врача-лаборанта, фельдшер-лаборант).
Специализации:
- Полевая биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.
- Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории.
- Дезинфекционное дело.
- Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.
Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.
