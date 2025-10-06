Специальности, подлежащие сертификации в сфере здравоохранения: внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 30 сентября 2025 года внесены изменения в перечень специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Так, глава "Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским образованием в области общественного здоровья и менеджмента здравоохранения, санитарно-эпидемиологического профиля" изложена в новой редакции: Специальность: Общественное здоровье

Общественное здравоохранение

Медико-профилактическое дело

Медико-биологическое дело

Гигиена-эпидемиология. Специализация: Радиационная гигиена

Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории

Дезинфекционное дело

Паразитология

Бактериология

Вирусология

Гигиена труда

Гигиена детей и подростков

Гигиена питания

Коммунальная гигиена

Промышленная гигиена

Эпидемиология

Микробиология

Нутрициология

Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности (с чумой, холерой)

Биобезопасность при работе с особо опасными микроорганизмами II группы патогенности (с холерой).

Биобезопасность при работе с микроорганизмами II группы патогенности. Также в новой редакции изложены главы: Специальности и специализации работников с высшим и послевузовским немедицинским образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля.

Специальности и специализации работников с техническим и профессиональным образованием в области санитарно-эпидемиологического профиля. Специальности: Биология

Химия

Биотехнология

Химическая технология органических веществ

Химическая технология неорганических веществ

Гигиена и эпидемиология

Санитарный фельдшер

Лабораторная диагностика (лаборант, помощник врача-лаборанта, фельдшер-лаборант). Специализации: Полевая биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности.

Лабораторное дело в санитарно-гигиенической лаборатории.

Дезинфекционное дело.

Биобезопасность при работе с микроорганизмами I-II группы патогенности. Приказ вводится в действие с 14 октября 2025 года.

