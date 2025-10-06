Утверждены правила определения дохода, облагаемого налогами у банков

Совместным приказом министра финансов и постановлением Нацбанка утверждены Правила определения налогооблагаемого дохода по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что налогооблагаемый доход по банковской деятельности, осуществляемой банками второго уровня, состоит из налогооблагаемого дохода от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства и налогооблагаемого дохода от прочей деятельности, осуществляемой банками второго уровня.

Сумма расходов банка второго уровня, подлежащая отнесению на вычеты, определяется по выбору банка второго уровня по пропорциональному методу путем применения удельного веса или путем классификации расходов на прямые и общие.

Классификация расходов на прямые и общие осуществляется банками второго уровня самостоятельно исходя из специфики деятельности в налоговой учетной политике.

Прямые расходы относятся в полном объеме только к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства, как к выделяемой категории или прочей деятельности, осуществляемой банками второго уровня, с которой они имеют прямую причинно-следственную связь.

Налогооблагаемый доход банка второго уровня от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства (НОДпред) определяется по определенной формуле, где учитывается:

налогооблагаемый доход банка второго уровня от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

совокупный годовой доход банка второго уровня от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

уменьшение СГДпред, относящееся к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

корректировка СГДпред, осуществляемая в соответствии с Налоговым кодексом, относящаяся к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

вычеты, определяемые в соответствии с параграфом 5 главы 2 данных правил;

корректировка вычетов;

удельный вес.

Положительное значение, полученное при применении формулы, признается налогооблагаемым доходом по банковской деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства.

Отрицательное значение признается убытком от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства.

Совокупный годовой доход банка второго уровня от деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства (СГДпред) включает следующие виды доходов, относящихся к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства:

доходы от реализации:

доход в виде вознаграждения по кредиту (займу), выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства, в том числе комиссионные доходы за обслуживание и сопровождение кредитов (займов);

доход в виде вознаграждения по передаче имущества по договору лизинга, выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

доходы по операциям факторинга, форфейтинга, аккредитива, кредитной линии, гарантий, поручительств, в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

присужденные или признанные должником неустойки (штрафы, пени) по кредиту (займу), выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

доход от уступки права требования по кредиту (займу), выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства;

превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы по кредиту (займу), выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства.

В случае невозможности отнесения курсовой разницы по кредиту (займу), выданному в рамках деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства, по прямой причинно-следственной связи к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства распределению подлежит полученный за налоговый период итоговый (сальдированный) результат в виде превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой путем применения удельного веса.

доходы от снижения размеров провизий (резервов), созданных банком второго уровня и относящихся к деятельности по кредитованию субъектов предпринимательства.

Совместные постановление и приказ вводятся в действие с 1 января 2026 года.