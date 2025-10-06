#АЭС в Казахстане
Право

Как будут принимать на работу и увольнять работников госпредприятий с 1 июля 2026 года

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 14:25 Фото: pixabay
И.о. министра национальной экономики приказом от 29 сентября 2025 года утвердил Правила приема на работу и расторжения трудового договора c работниками государственного предприятия, применения мер поощрения и наложения взыскания на них, сообщает Zakon.kz.

Прием на работу работников предприятия осуществляется в соответствии с решением работодателя в порядке назначения или по конкурсу.

Основанием для приема на работу по конкурсу является положительное заключение конкурсной комиссии. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора и издания акта работодателя.

Основными требованиями при отборе кандидата на должность являются образование по необходимому профилю, уровень профессиональной подготовки, а также соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам предприятия.

Также говорится, что на работу на конкурсной основе на вакантные или временно вакантные должности принимают в соответствии с перечнем должностей работников предприятия, замещаемых на конкурсной основе, определяемым руководителем предприятия.

При наличии вакантной должности соответствующее предприятие размещает объявление о проведении конкурса на интернет-ресурсе предприятия и уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) не менее чем за 15 календарных дней до даты завершения приема документов.

Кандидатами на занятие вакантной должности предприятия являются участники конкурса, допущенные к собеседованию на основании решения комиссии.

Предприятие:

  • принимает решение о проведении конкурса;
  • определяет дату и место проведения конкурса;
  • обеспечивает публикацию объявления на интернет-ресурсе и в периодических печатных изданиях о проведении конкурса за счет средств предприятия;
  • производит прием, регистрацию и хранение представленных для участия в конкурсе документов;
  • формирует комиссию и назначает председателя комиссии из числа представителей своего предприятия;
  • организует заседание Комиссии.

Объявление о проведении конкурса включает:

  • наименование предприятия, проводящего конкурс, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов и факса, адреса электронной почты;
  • наименование вакантных должностей с обозначением основных функциональных обязанностей, размера и условий оплаты труда;
  • основные требования к участнику конкурса, в соответствии с квалификационными требованиями;
  • срок приема документов, который исчисляется со следующего рабочего дня после последней публикации объявления о проведении конкурса;
  • перечень необходимых документов;
  • место проведения собеседования.

Если конкурс проводится на временно вакантную должность, данное условие указывается в объявлении о проведении конкурса.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, представляет нарочно или на электронную почту следующие документы:

  • заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • автобиографию или резюме, в которых указаны адрес фактического места жительства и контактных телефонов;
  • копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;
  • копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);
  • медицинскую справку о состоянии здоровья (врачебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 075/у, выданную не более чем за один год до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованную копию).

При приеме на работу в предприятие лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.

Кандидат вправе представить дополнительные материалы, касающиеся его образования, трудового стажа и профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, дипломы о научных степенях и званиях, научные публикации, рекомендательные письма с предыдущего место работы и т.д.)

Предоставление неполного пакета документов является основанием для отказа в приеме документов предприятием.

Конкурс состоит из следующих этапов:

  • квалификационная оценка участников конкурса;
  • проведение собеседования с кандидатами;
  • подведение итогов конкурса.

Предприятие письменно извещает кандидатов, прошедших собеседование, о результатах конкурса в течение трех рабочих дней со дня его завершения. Вместе с извещением кандидатам направляется копия протокола заседания комиссии, заверенная печатью предприятии (при ее наличии).

Комиссия по итогам конкурсного отбора вносит руководителю предприятия решение комиссии с рекомендацией о принятии на должность в предприятии победителя конкурса.

С кандидатом, получившим положительное заключение комиссии, руководитель предприятия заключает трудовой договор и издает акт о приеме на работу, с которым работник знакомится.

Расторжение трудового договора с работниками государственного предприятия производится по основаниям и в порядке, установленных Кодексом.

Руководитель государственного предприятия поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает работников к материальной ответственности в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
