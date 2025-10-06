Обновлены правила заключения соглашения о производстве шоколада и кондитерских изделий

Министр сельского хозяйства приказом от 30 сентября 2025 года утвердил Правила заключения налогоплательщиком соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения, сообщает Zakon.kz.

Соглашение о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения заключается по инициативе налогоплательщика между структурным подразделением местного исполнительного органа, осуществляющим функции в области сельского хозяйства, и налогоплательщиком, по типовой форме.

Соглашение является основанием для реализации налогоплательщиком юридической возможности на отнесение в зачет дополнительной суммы налога на добавленную стоимость (НДС).

Условия заключения соглашения регулируются в рамках Типового соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

Как заключается соглашение

Для заключения соглашения налогоплательщик обращается в местный исполнительный орган с заявкой на заключение соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения.

К заявке прилагаются следующие документы:

проект соглашения;

копии учредительных документов налогоплательщика;

справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость налогоплательщика;

письменное подтверждение налогоплательщиком объемов своего производства за последние два года, если предприятие функционирует менее двух лет – за весь период деятельности, предшествующий дате подачи заявки;

план инвестиций в производство на предстоящие годы.

Заявка и прилагаемые к заявке документы предоставляются в двух экземплярах, которые пронумеровываются, прошнуровываются и заверяются подписью руководителя налогоплательщика.

Местный исполнительный орган регистрирует заявку налогоплательщика в журнале, который также нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью местного исполнительного органа.

Предусмотрено, что местный исполнительный орган в течение одного рабочего дня со дня получения заявки рассматривает и проверяет полноту представленных документов. При непредставлении полного пакета документов, в письменном виде уведомляет заявителя с указанием причин возврата.

После устранения причин возврата заявитель повторно вносит заявку в местный исполнительный орган.

Местный исполнительный орган с момента получения от заявителя заявки с полным пакетом документов в течение 10 рабочих дней рассматривает заявку и приложенные к заявке документы и принимает решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения.

При принятии решения об отказе в заключении соглашения, местный исполнительный орган уведомляет налогоплательщика о предварительном решении об отказе в заключении соглашения с обоснованием причин невозможности заключения соглашения, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить налогоплательщику позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока, указанного выше. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам проведения заслушивания местный исполнительный орган принимает решение о заключении соглашения, либо направляет налогоплательщику мотивированный ответ об отказе в заключении соглашения с обоснованием причин невозможности заключения соглашения.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения местный исполнительный орган заключает соглашение с заявителем в трех экземплярах на государственном и русском языках, по одному экземпляру для каждой из сторон соглашения, один экземпляр передается налогоплательщику для представления в орган государственных доходов.

Регистрация и учет заключенных соглашений осуществляются местным исполнительным органом.

При досрочном расторжении заключенного соглашения местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней информирует об этом орган государственных доходов по месту регистрации налогоплательщика путем направления соответствующего письменного уведомления.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

При этом ранее действовавшие Правила заключения налогоплательщиком соглашения о производстве шоколада, сахаристых кондитерских изделий, печенья и мучных кондитерских изделий длительного хранения утрачивают силу.