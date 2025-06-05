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Право

Изменились правила заключения соглашений об инвестициях

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Приказом МИД РК 30 мая 2025 года внесены изменения в Правила заключения, изменения и расторжения соглашений об инвестициях, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции изложены несколько пунктов правил.

Так, говорится, что при положительном решении Инвестиционного штаба об одобрении заключения соглашения, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней вносит в Министерство национальной экономики и Министерство финансов:

  • по проектам соглашений, предусматривающим сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда РК, необходимые документы и расчеты;
  • по проектам соглашений, не предусматривающим сокращение доходов или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда, письменное обоснование об отсутствии сокращений доходов или увеличения расходов.

Министерство национальной экономики по проектам соглашений, предусматривающим сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда, в течение 20 рабочих дней направляет согласованные документы в Министерство финансов для вынесения на заседание Республиканской бюджетной комиссии.

Затем Министерство финансов на основании заключения Министерства национальной экономики в течение пяти рабочих дней направляет документы на заседание Республиканской бюджетной комиссии.

При положительном заключении Республиканской бюджетной комиссии или при отсутствии сокращений доходов или увеличения расходов республиканского и местных бюджетов или Национального фонда по проектам соглашений, уполномоченный орган в установленном порядке направляет проект постановления правительства о подписании соглашения на согласование в заинтересованные государственные органы или организации в течение пяти рабочих дней.

Вместе с тем уточняются следующие понятия:

  • Инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также для реализации проекта государственно-частного партнерства;
  • инвестиционный проект – комплекс мероприятий, предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение или обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные или обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, а также инвестиции, направленные на критически важные объекты или проекты общестранового значения. 

Приказ вводится в действие с 15 июня 2025 года.

Ранее мы рассказали, что утверждены правила и сроки составления долгосрочного прогноза развития РК.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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