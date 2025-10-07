Как планируют упорядочить строительство в городах Казахстана: законная перепланировка

Скоро в РК, как и в других странах, появится Строительный кодекс. 8 октября 2025 года проект кодекса рассмотрят в первом чтении депутаты Мажилиса. Новый документ заменит законы, которые действуют сейчас в РК в этой сфере. О плюсах и минусах проекта, его цене и названии пишет Zakon.kz.

Первоначально проект задумывался не как Строительный, а как Градостроительный кодекс. Инициирован он был президентом (во исполнение Послания главы государства от 1 сентября 2022 года), а разработан по заданию правительства РК – АО "КазНИИСА". Это – акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры" со 100-процентным участием государства, в лице которого выступает Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК.

В Парламенте документ зарегистрирован 15.01.2024, а 13.02.2024 презентован в Мажилисе. И вот, спустя полтора года, 8.10.2025 проект Строительного кодекса рассмотрят в первом чтении депутаты Мажилиса.

Почему документ сменил название, рассказал в письме, отвечая на депутатский запрос, премьер-министр:

"Как показал анализ, в развитых западных странах (США, Германия, Великобритания, Австралия) отраслевые законодательные акты в сфере архитектуры, градостроительства и строительства называются Building Code ("Строительный кодекс") и в них регулируются вопросы отрасли в целом… Стоит также отметить, что реализация элементов градостроительного планирования и архитектурных решений осуществляется процессом строительства… В этой связи по согласованию с главой государства наименование документа было определено как Строительный кодекс".

Премьер-министр уточняет, что в ходе разработки проекта кодекса был проведен анализ законодательства более 20 стран. Но, кстати, в ближайших юрисдикциях (в России или, например, Узбекистане) принято называть кодекс все-таки Градостроительным.

Впрочем, дело в первую очередь в содержании. Новый Строительный кодекс должен заменить собой три действующих закона: "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", "Об индивидуальном жилищном строительстве", "О долевом участии в жилищном строительстве".

Причины: нормы части дублируются, возникают правовые коллизии и вообще сфера зарегулирована. Это намерены устранить, к тому же статус кодекса "усилит нормативные акты в этой сфере".

Еще одна претензия к существующему регулированию: сложность административных процедур и отсутствие свободного доступа к информации о земельных участках и прочих объектах. Вот как эту проблему формулируют авторы Консультативного документа регуляторной политики (КДРП) к проекту СК:

"Непрозрачность, закрытость данных, связанных с испрашиванием земельного участка, постоянное изменение целевого назначения земельных участков согласно генеральным планам и ПДП, нестабильность перспектив развития населенных пунктов согласно градпроектам для инвесторов и населения".

Что и планируется исправить. Для чего, в частности, закон предполагает внедрить международные стандарты регулирования сферы архитектуры, градостроительства и строительства путем передачи некоторых государственных функций в конкурентную среду. Напомним, согласно действующим нормам в области архитектуры, градостроительства и строительства, вся деятельность по регулированию рынка сосредоточена в государственных органах.

Таковы, в общем, замыслы. Подробнее о документе, который состоит из более чем 200 статей, наше издание будет рассказывать далее, по ходу его обсуждения. Не исключено, что к проекту СК потребуется немало поправок. Еще на начальной стадии в ходе различных экспертиз было сделано много замечаний в его адрес.

Например, в экспертном заключении НПП "Атамекен" отмечалось следующее:

"В поручении главы государства говорилось о разработке "концептуально нового документа". Вместе с тем представленный на рассмотрение проект кодекса является не более чем расширенной версией Закона РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности" с добавлением положений действующих норм смежного законодательства".

Здесь уместно будет сказать, что решением Республиканской бюджетной комиссии на разработку проекта кодекса было выделено 382,5 млн тенге (позже сумма уменьшилась до 363,4 млн тенге). Эта информация – опять же из ответа премьер-министра на депутатский запрос.

В ходе определения объема финансирования были рассмотрены различные ценовые предложения для разработки законопроекта:

Институт законодательства и правовой информации – 1,3 млрд тенге;

независимая компания White & Case – 900 млн тенге;

Ассоциация застройщиков Казахстана – 760 млн тенге;

АО "КазНИИСА" – 607 млн тенге.

Как уже было выше сказано, выбор остановили на АО "КазНИИСА": "исходя из ценовых предложений и соответствующего опыта в научно-исследовательской деятельности в сфере строительства и архитектуры".

Послушаем, что скажут на пленарном заседании депутаты.