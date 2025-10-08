Химическую кастрацию педофилов будут проводить за полгода до освобождения

Министр здравоохранения приказом от 1 октября 2025 года внесла соответствующие изменения в правила применения принудительной меры медицинского характера, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с подпунктами 3), 5) пункта 1 статьи 91 Уголовного кодекса принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, применяется на основании решения суда, вступившего в силу.

Уточняется, что принудительная мера медицинского характера исполняется по месту отбывания лишения свободы лиц, а в отношении осужденных лиц к иным видам наказаний – в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.

В отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, химическая кастрация применяется за шесть месяцев до освобождения.

Также говорится, что в связи с этим администрация учреждения не позднее чем за двенадцать месяцев до истечения срока отбывания наказания направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.

Однако данные положения не распространяются на осужденных, к которым по решению суда применяются принудительные меры медицинского характера в связи с выявленным у них психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Приказ вводится в действие с 17 октября 2025 года.