Новые правила химической кастрации для педофилов могут ввести в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Проект с поправками инициировали в Министерстве здравоохранения РК. Отмечается, что изменения помогут более эффективно предотвращать рецидивы преступлений сексуального характера, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 августа.
"Вносится поправка о применении химической кастрации за шесть месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за 12 месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", – сказано в сообщении.
В Казахстане химическая кастрация применяется к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Ранее в МВД заявили, что в рамках проекта закона "По профилактике правонарушений" предлагается ужесточить контроль за лицами, которые совершили сексуальные преступления против детей, в том числе их планируют ставить на пожизненный учет.
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