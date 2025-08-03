Новые правила химической кастрации для педофилов могут ввести в Казахстане

Проект с поправками инициировали в Министерстве здравоохранения РК. Отмечается, что изменения помогут более эффективно предотвращать рецидивы преступлений сексуального характера, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 18 августа.

"Вносится поправка о применении химической кастрации за шесть месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за 12 месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", – сказано в сообщении.

В Казахстане химическая кастрация применяется к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее в МВД заявили, что в рамках проекта закона "По профилактике правонарушений" предлагается ужесточить контроль за лицами, которые совершили сексуальные преступления против детей, в том числе их планируют ставить на пожизненный учет.