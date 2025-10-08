Утверждены критерии оценки степени риска на объектах социальной инфраструктуры
Объективные критерии
- Первичное отнесение проверяемых субъектов (объектов) по степеням рисков осуществляется посредством объективных критериев.
- Объективные критерии разработаны в целях распределения проверяемых субъектов (объектов) по степеням риска (высокая, средняя и низкая).
К высокой степени риска относятся:
- субъекты (объекты) контроля – управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми более 20 лет.
К средней степени риска относятся:
- управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 20 лет.
К низкой степени риска относятся:
- управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 10 лет.
Указывается, что для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта контроля и внеплановая проверка.
Для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится внеплановая проверка.
Субъективные критерии
Для определения субъективных критериев оценки степени риска используются следующие источники информации:
- результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;
- результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля.
На основании имеющихся источников информации регулирующие государственные органы формируют данные по субъективным критериям, подлежащие анализу и оценке.
Анализ и оценка субъективных критериев позволяют сконцентрировать профилактический контроль субъекта контроля в отношении субъекта с наибольшим потенциальным риском.
При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности.
При этом в отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.
В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения, – грубое, значительное и незначительное.
Исходя из приоритетности применяемых источников информации, в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.
По показателям степени риска субъект контроля относится:
- к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;
- к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;
- к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.
Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников.
Расчет показателя степени риска по субъективным критериям осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля и показателя степени риска по субъективным критериям с последующей нормализацией значений данных в диапазоне от 0 до 100 баллов.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.