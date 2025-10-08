#АЭС в Казахстане
Право

Утверждены критерии оценки степени риска на объектах социальной инфраструктуры

Дом, жилье, квартира, дома, квартиры, недвижимость, аренда жилья, съемное жилье, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 10:27 Фото: akorda.kz
Совместным приказом Министерства промышленности и строительства и МНЭ РК утверждены критерии оценки степени риска в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сфере управления жилищным фондом, сообщает Zakon.kz.

Объективные критерии

  • Первичное отнесение проверяемых субъектов (объектов) по степеням рисков осуществляется посредством объективных критериев.
  • Объективные критерии разработаны в целях распределения проверяемых субъектов (объектов) по степеням риска (высокая, средняя и низкая).

К высокой степени риска относятся:

  • субъекты (объекты) контроля – управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми более 20 лет.

К средней степени риска относятся:

  • управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 20 лет.

К низкой степени риска относятся:

  • управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 10 лет.

Указывается, что для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта контроля и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится внеплановая проверка.

Субъективные критерии

Для определения субъективных критериев оценки степени риска используются следующие источники информации:

  • результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;
  • результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля.

На основании имеющихся источников информации регулирующие государственные органы формируют данные по субъективным критериям, подлежащие анализу и оценке.

Анализ и оценка субъективных критериев позволяют сконцентрировать профилактический контроль субъекта контроля в отношении субъекта с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности.

При этом в отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения, – грубое, значительное и незначительное.

Исходя из приоритетности применяемых источников информации, в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска субъект контроля относится:

  • к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;
  • к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;
  • к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля и показателя степени риска по субъективным критериям с последующей нормализацией значений данных в диапазоне от 0 до 100 баллов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
