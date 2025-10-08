Утверждены критерии оценки степени риска на объектах социальной инфраструктуры

Совместным приказом Министерства промышленности и строительства и МНЭ РК утверждены критерии оценки степени риска в пределах границ населенных пунктов на объектах социальной инфраструктуры в сфере управления жилищным фондом, сообщает Zakon.kz.

Объективные критерии

Первичное отнесение проверяемых субъектов (объектов) по степеням рисков осуществляется посредством объективных критериев.

Объективные критерии разработаны в целях распределения проверяемых субъектов (объектов) по степеням риска (высокая, средняя и низкая).

К высокой степени риска относятся:

субъекты (объекты) контроля – управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми более 20 лет.

К средней степени риска относятся:

управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 20 лет.

К низкой степени риска относятся:

управляющие жилыми домами, эксплуатируемыми не более 10 лет.

Указывается, что для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта контроля и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводится внеплановая проверка.

Субъективные критерии

Для определения субъективных критериев оценки степени риска используются следующие источники информации:

результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля;

результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля.

На основании имеющихся источников информации регулирующие государственные органы формируют данные по субъективным критериям, подлежащие анализу и оценке.

Анализ и оценка субъективных критериев позволяют сконцентрировать профилактический контроль субъекта контроля в отношении субъекта с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности.

При этом в отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации определяются субъективные критерии, которые соответствуют степени нарушения, – грубое, значительное и незначительное.

Исходя из приоритетности применяемых источников информации, в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска субъект контроля относится:

к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

– при показателе степени риска от 71 до 100 включительно; к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

– при показателе степени риска от 31 до 70 включительно; к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

Государственный орган собирает информацию и формирует базу данных по субъективным критериям из источников.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля и показателя степени риска по субъективным критериям с последующей нормализацией значений данных в диапазоне от 0 до 100 баллов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.