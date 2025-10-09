Собственность неприкосновенна, но почему интеллектуальную собственность воруют безнаказанно

В Казахстане усиливают охрану интеллектуальной собственности. Благодаря поправкам, которые принял Мажилис, эту сферу будут регулировать тщательнее. При этом, однако, ужесточения ответственности за нарушение прав ИС, которое планировалось, не произошло. Подробности – в статье Zakon.kz.

На пленарном заседании, которое состоялось 8 октября 2025 года, Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности". После чего поправки в Гражданский кодекс, "Патентный закон РК", в законы "Об авторском праве и смежных правах", "О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров", а также в другие НПА направлены на рассмотрение в Сенат.

Заметим, среди поправок нет дополнений в Уголовный кодекс, которые изначально были в документе. Но по порядку.

Закон направлен на совершенствование общественных отношений в области интеллектуальной собственности, а именно – правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность для "масштабного развития креативной экономики в нашей стране". Как это часто бывает, проект разработан во исполнение поставленной президентом задачи. В данном случае в рамках Послания главы государства от 1 сентября 2023 года.

Вот основные моменты, на которые направлены поправки:

с целью обеспечения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к опубликованным произведениям вносятся дополнительные ограничения прав авторов;

авторов; вводится возможность проведения ускоренной экспертизы на товарный знак – не 7, а 3 месяца – что повысит привлекательность национальной системы регистрации товарного знака;

на товарный знак – не 7, а 3 месяца – что повысит привлекательность национальной системы регистрации товарного знака; увеличен срок на подачу возражения "в рамках оппозиционной системы" с 1 месяца до 2, что обеспечит возможность подачи возражения заинтересованными лицами, а также снизит риски оспаривания регистрации товарного знака;

на подачу возражения "в рамках оппозиционной системы" с 1 месяца до 2, что обеспечит возможность подачи возражения заинтересованными лицами, а также снизит риски оспаривания регистрации товарного знака; в целях повышения качества услуг, оказываемых патентными поверенными, по опыту других стран предусмотрена специализация патентных поверенных по сферам деятельности.

Пожалуй, основная масса изменений касается патентных поверенных. Напомним, главная деятельность патентных поверенных заключена в представлении интересов заявителей и правообладателей в экспертной организации (РГП "Национальный институт интеллектуальной собственности") для получения охранных документов на результаты творческой деятельности авторов и средств индивидуализации.

Так вот, предлагается разграничить деятельность патентных поверенных в соответствии с их компетенцией, специализацией (изменения в пункт 1 статьи 36 "Патентного закона РК"). Необходимость данной нормы обусловлена тем, что на практике бывает так: патентные поверенные, специализирующиеся в одних аспектах, дают заключения, в том числе в суде, по спорным делам, связанным с другой тематикой. Как говорится в письме МЮ:

"Разграничение деятельности патентных поверенных обеспечит рынок узкими, но компетентными в своем направлении специалистами, что будет способствовать усилению охраны и защиты прав заявителей и правообладателей".

Итак, как именно будет? Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации сможет получить свидетельство на осуществление деятельности в области:

Товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара. Изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.

Сейчас в Казахстане такого разграничения нет. Но именно так делается в таких странах, как США, Канада и Великобритания, где существует разделение между патентными поверенными и поверенными по товарным знакам.

Первые специализируются на защите изобретений, инноваций и других объектов патентного права. Они обладают специализированными знаниями в области технологий, науки и инженерии, что позволяет им помогать клиентам в подготовке, подаче и защите патентов на изобретения.

В свою очередь поверенные по товарным знакам занимаются регистрацией, управлением и защитой товарных знаков и брендов. Они специализируются на аспектах, связанных с рынком, маркетингом и узнаваемостью бренда, помогая клиентам защитить и продвигать свои товарные знаки на рынке.

Однако в ходе законодательной одиссеи проекта по инстанциям решили отказаться от одной важной поправки. Первоначально планировалось внести изменения в Уголовный кодекс, в статью 222 "Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара". Для дополнительной защиты прав владельцев интеллектуальной собственности.

Сейчас это правонарушение, если оно причинило крупный ущерб:

"Наказывается штрафом в размере до 80 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток".

Но есть проблема. Предупредительная маркировка представляет собой слова "тауар танбасы", "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" либо чаще всего латинскую букву R.

Но если та же литера R на импортном товаре используется в отношении обозначения, не зарегистрированного в качестве товарного знака в РК, хотя за рубежом и зарегистрированного, у такого обозначения формально нет владельца. Соответственно, данное деяние не может причинить ущерб, тем более крупный.

И нарушителя приходится отпускать.

Поэтому и предложили изменения и, главное, дополнения в статью 222 УК, чтобы наказание было неотвратимо независимо от того, зарегистрирована интеллектуальная собственность в РК или нет. Главное, что она зарегистрирована где-то в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), к которому, вступив в 2015 году в ВТО, присоединился и Казахстан.

Но дело в том, что, "если предусмотрено введение уголовной ответственности или ее увеличение в отношении субъектов предпринимательства, соответственно, по ним необходимо предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия" (это из экспертного заключения НПП "Атамекен" со ссылкой на пункт 5 статьи 82 Предпринимательского кодекса).

Возможно, причина в этом. Хотя логичная была бы поправка. И скорее всего, будет. Но не в этот раз.