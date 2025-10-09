Когда создается правительственная комиссия по расследованию несчастных случаев на опасном производстве
Так, говорится, что государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в соответствующей отрасли, в которой произошел несчастный случай, в течение суток с момента несчастного случая информирует в письменном виде президента или премьер-министра РК о произошедшем несчастном случае с предложением о создании правительственной комиссии.
На основании поручения президента или премьер-министра государственный орган разрабатывает проект распоряжения премьер-министра РК о создании правительственной комиссии и вносит его на утверждение в Аппарат правительства РК.
Правительственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов правительственной комиссии.
В состав правительственной комиссии включаются:
- премьер-министр РК либо его заместитель, курирующий соответствующую отрасль, в качестве председателя;
- первый руководитель государственного органа в качестве заместителя председателя;
- заместители первых руководителей заинтересованных государственных органов в качестве членов правительственной комиссии;
- акимы или заместители акимов областей, городов республиканского значения и столицы в качестве членов правительственной комиссии.
Решение правительственной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя и членами правительственной комиссии.
Постановление вводится в действие с 19 октября 2025 года.