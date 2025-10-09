#АЭС в Казахстане
Право

Когда создается правительственная комиссия по расследованию несчастных случаев на опасном производстве

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:16 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 1 октября 2025 года утверждены Правила создания правительственной комиссии по расследованию несчастных случаев, не связанных с трудовой деятельностью, и аварией на опасном производственном объекте, при которых погибли пять и более человек, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в соответствующей отрасли, в которой произошел несчастный случай, в течение суток с момента несчастного случая информирует в письменном виде президента или премьер-министра РК о произошедшем несчастном случае с предложением о создании правительственной комиссии.

На основании поручения президента или премьер-министра государственный орган разрабатывает проект распоряжения премьер-министра РК о создании правительственной комиссии и вносит его на утверждение в Аппарат правительства РК.

Правительственная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов правительственной комиссии.

В состав правительственной комиссии включаются:

  • премьер-министр РК либо его заместитель, курирующий соответствующую отрасль, в качестве председателя;
  • первый руководитель государственного органа в качестве заместителя председателя;
  • заместители первых руководителей заинтересованных государственных органов в качестве членов правительственной комиссии;
  • акимы или заместители акимов областей, городов республиканского значения и столицы в качестве членов правительственной комиссии.

Решение правительственной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, заместителем председателя и членами правительственной комиссии.

Постановление вводится в действие с 19 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
