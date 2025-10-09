Как вырастут страховые выплаты при ДТП и каких еще изменений ждать в правилах страхования ТС

В Казахстане увеличат размер страховых выплат в случае ДТП (при наступлении страхового случая). Ранее предельная сумма составляла 600 МРП в случае ущерба имуществу, а за гибель потерпевшего – 2000 МРП. Все цифры вырастут вдвое. О поправках, которые поступили в Мажилис, пишет Zakon.kz.

Изменения и дополнения планируются в два закона: "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" и "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами".

Ответственность владельцев и перевозчиков, напомним, разная.

Так, что касается владельцев ТС, пункт 1 статьи 24 Закона РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" предлагается изложить в следующей редакции.

Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет за вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

гибель – 4 000 (было 2000) месячных расчетных показателя;

установление инвалидности:

первой группы – 3 200 (1600) МРП;

второй группы – 2 400 (1200) МРП;

третьей группы – 1000 (500) МРП;

инвалидность у ребенка – 2 000 (была 1000) месячных расчетных показателя;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности – не более 300 месячных расчетных показателя. При этом размер страховой выплаты за каждый день стационарного лечения должен составлять не менее 2 месячных расчетных показателей.

Предельный объем ответственности страховщика за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, – в размере причиненного вреда, но не более 1200 МРП. Если потерпевших двое и более – в размере не более 1200 МРП каждому потерпевшему. При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 4000 месячных расчетных показателей.

Было, соответственно, 600 и 2000 МРП.

Как видим, страховые выплаты выросли ровно в два раза. Объяснения авторов законопроекта: действующие размеры страховых выплат не покрывают трат на лечение и реабилитацию пострадавших после ДТП. Трудно поспорить.

Что еще из важного?

Внесены дополнения (пункт 3-1 статьи 22 Закона), которые устанавливают право обращения граждан к независимому эксперту для оценки размера вреда, причиненного имуществу, в случае несогласия с результатами оценки размера вреда, произведенной страховщиком или привлеченным им оценщиком.

Предусмотрена ответственность страховой компании после получения информации о смерти застрахованного лица принять меры для установления получателей страховой выплаты и информировать их o возможности ее получения (пункт 5-1 статьи 9 Закона). Дело в том, что на практике выгодоприобретатели (иждивенцы в случае смерти потерпевшего) порой не осведомлены о праве получения страховой выплаты.

Остается добавить, что аналогичные нормы предлагаются в Закон РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами". С той разницей, что предельный объем страховых выплат за вред здоровью и жизни здесь больше (а за ущерб имуществу вовсе не предусмотрен). Например, за гибель пассажира – не менее 5000 МРП (а не 4000, как в случае с владельцами ТС). Столько же – 5000 МРП – при установлении в результате ДТП инвалидности первой группы или ребенка с инвалидностью.

И кстати, о выгодоприобретателях (слово, конечно, в данном контексте неуместное, но из текста не выбросишь). Имеющаяся формулировка (в пункте 4 статьи 21 Закона) определения выгодоприобретателя ограничивает права наследников – в случае смерти потерпевшего – на получение положенной страховой выплаты.

Таковыми сейчас в соответствии с общими нормами законодательства, в частности со статьей 940 ГК, являются лишь лица, состоявшие на иждивении потерпевшего – в связи со смертью кормильца. Это нетрудоспособные или не работающие в связи с уходом за детьми члены семье, а также сами несовершеннолетние дети.

Если предположить, что у умершего отсутствовали лица на иждивении, то положенная страховая выплата не выплачивается и становится доходом страховой компании. Предлагаемая норма (новый абзац в пункт 4 статьи 21 Закона) позволит защитить интересы наследников погибших при ДТП:

"В случае отсутствия лиц, имеющих, согласно законам Республики Казахстан, право на возмещение вреда в связи со смертью потерпевшего, право на возмещение вреда и получения страховой выплаты имеют – супруг, родители, дети потерпевшего".

Законопроект поступил в Мажилис 6 октября 2025 года.